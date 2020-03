Kukiz zakłada partię. „Jest jedno wielkie rozczarowanie”

Byli współpracownicy Pawła Kukiza są sceptyczni w sprawie budowy przez niego nowej partii. Oceniają, że na taki ruch jest już za późno; część z nich nie wyklucza jednak ewentualnej współpracy z politykiem.

Paweł Kukiz zapowiedział we wtorek, że jest na etapie tworzenia partii, która będzie się nazywała K15. – Mieliśmy spotkanie walne stowarzyszenia Kukiz'15 i jeden z członków zaproponował założenie partii. Ja się wstrzymałem od głosu, zaś 90 proc. osób głosowało za. Partia na pewno powstanie – powiedział. Jak zaznaczył, chce dać „jasny sygnał wyborcom, że nie zapisał się do żadnej partii”.



Przyznał, że na pewno w skład partii wejdą członkowie jego stowarzyszenia, ale o personaliach nie chciał mówić. – Jestem przekonany, że wrócą też ci, którzy byli pewni, m.in. poprzez różnego rodzaju propagandę, że myśmy zapisali się do PSL-u, ci którzy obawiali się, że Kukiz'15 stracił tożsamość i wszedł w struktury PSL – podkreślił.



Wiceprzewodniczący sejmowego klubu Kukiz'15 w poprzedniej kadencji, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski odnosząc się do zapowiedzi powołania nowej partii przez Kukiza, mówi, że będzie się temu przyglądał.



Dywersja



– Przede wszystkim cenię Pawła Kukiz za to, że w tej chwili robi taką dywersję na tyłach Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo bardziej czarnego scenariusza niż secesja Pawła Kukiza w ramach Koalicji Polskiej nie można było sobie przyśnić. Można więc powiedzieć, że to dobra rzecz, że Paweł Kukiz w tej chwili, w tym momencie, w apogeum kampanii wyborczej zamierza założyć własną partię polityczną – ocenił poseł PiS.



– Jakem Tomasz: jak nie dotknę, to nie uwierzę. Wielokrotnie słyszałem zapowiedzi z ust Pawła Kukiza, że zakłada partię. Potem był zwrot, że nie zakłada partii, więc ja czekam, będę obserwował. Dobrze mi jest w Zjednoczonej Prawicy, więc nigdzie się nie wybieram – zapewnił Rzymkowski.



Marek Jakubiak, kandydat Kukiz'15 w wyborach na prezydenta Warszawy w 2018 rok, ocenił, że inicjatywa Kukiza jest podejmowana „trochę za późno”. – Pewnie nie byłoby z tym problemu, gdyby nie to, że ja jestem prezesem Federacji dla Rzeczypospolitej, organizacji, która zrzesza kilkaset osób i która obecnie jest w rejestracji – powiedział.

– Jestem zainteresowany szeroką współpracą na rzecz Rzeczypospolitej i nie przyszedłem do polityki, aby kierować się emocjami, ale pragmatyzmem, więc Paweł Kukiz jest w kręgu moich zainteresowań – dodał Jakubiak.



Bliżej do Gowina



Prezes UPR, były poseł Kukiz'15 Bartosz Józwiak przyznał, że bliżej mu obecnie do środowisk związanych z Porozumieniem Jarosława Gowina, więc do partii Kukiza się nie wybiera. – Paweł Kukiz pokazał, że jest osobą niewiarygodną – ocenił. Jak dodał, choć miał zapewniony start z listy PSL, zrezygnował z tego, bo wielokrotnie krytykował tę partię. – Jestem już w zupełnie innym miejscu – dodał.



– Co ma Paweł Kukiz w tej chwili do zaproponowania? Tam nadal nie ma programu, dalej nie ma przekazu, a jest jedno wielkie rozczarowanie – zaznaczył Józwiak. Mniej sceptyczny na temat współpracy jest Paweł Skutecki, który obecnie jest bliżej środowisk związanych z Konfederacją i startował w ramach prawyborów prezydenckich tego ugrupowania, a obecnie zakłada partię Zjednoczeni, która ma łączyć środowiska rodziców poszkodowanych przez system między innymi w sądach i szpitalach.



– Jeżeli Paweł poważnie do tego podchodzi, to oczywiście, że jest już za późno, ale lepiej późno niż wcale. Do białości trzymam kciuki, żeby mu się udało – zadeklarował. – Czy będzie szansa, żeby znowu obudzić w ludziach taki entuzjazm? Nie wiem, ale mam taką nadzieję – dodał. – Ruch Kukiza się rozszedł. Część osób odnalazło się w Konfederacji, część w PiS-ie, a część nawet w PSL, ale widzę po ludziach, że mają potrzebę działania systemowego, fundamentalnego – chodzi o zmianę konstytucji – wskazał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Pytany, czy sam wszedłby w szeregi nowej partii Kukiza, odpowiedział, że „w polityce nigdy nie można mówić, że nie ma takiej możliwości”. – Paweł Kukiz składał takich deklaracji przez ostatnie lata sporo i na temat budowania struktur, na temat budowania partii, a skończyło się mariażem z PSL – zauważył. – Koalicja celów jest możliwa zawsze, bo cel jest jeden - zmiana tego paskudnego systemu – powiedział.Ruch Kukiz15 został powołany przez Pawła Kukiza przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku, po jego sukcesie w poprzednich wyborach prezydenckich, w których w pierwszej turze zdobył 21 procent głosów. Od 2019 roku formacja wchodzi w skład Koalicji Polskiej wraz z PSL i Unią Europejskich Demokratów.