Katastrofa humanitarna w Sudanie Południowym. Polska wysłała pomoc

Warta 43 tysiące dolarów żywność trafi dzięki pomocy z Polski do mieszkańców Sudanu Południowego. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poinformowało o wysłaniu do Sudańczyków transportu specjalistycznej żywności. Zakupiono ją ze zbiórki wśród Polaków.

Zapakowana specjalistyczną żywnością ciężarówka wyjechała do Sudanu Południowego z pobliskiej Kenii. PCPM wyjaśnia, że kupienie towarów właśnie w Kenii jest znacznie tańsze niż wysyłanie ich samolotem z Polski. Pomoc trafi do mieszkańców północnej części kraju, gdzie organizacja ma swoją placówkę. Podobną pomoc zorganizowano w kwietniu ubiegłego roku.



Według szacunków międzynarodowych organizacji w Sudanie Południowym głoduje teraz około 7 milionów osób, w tym wiele dzieci, którym grozi śmierć. Głodujący potrzebują specjalistycznego jedzenia, bo często nie są już w stanie pożywić się zwykłymi posiłkami.



Powodem głodu są walki zbrojne, susza i ubóstwo. Za jednodniowy zarobek Południowy Sudańczyk może kupić mniej niż jeden posiłek dziennie.



Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Od czasu jego powstania przed ośmioma laty w kraju toczą się walki różnych grup etnicznych. Głód wygnał z kraju około 2,5 miliona osób. Najwięcej z nich uciekło do sąsiedniej Ugandy.

