Wzrasta ilość ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach i Korei Płd.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 3070 - poinformowała w sobotę chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach bilans ten zwiększył się o 28 zgonów. Z kolei w ciągu ostatniej doby w Korei Południowej zarejestrowano 174 nowe przypadki koronawirusa - podały w sobotę rano władze sanitarne tego kraju.

Chiny: wreszcie dobre wieści dotyczące koronawirusa Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała we wtorek o 125 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ChRL i 31 zgonach, co podnosi liczbę... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Komisja podała, że wszystkie nowe przypadki śmiertelne miały miejsce w centralnej prowincji Hubei, w tym 21 w mieście Wuhan, gdzie przed Nowym Rokiem wybuchła epidemia koronawirusa.



Odnotowano 99 nowych przypadków zakażenia, w tym 74 w Hubei. Tym samym liczba osób zainfekowanych w Chinach wzrosła do 80 651.



Najnowsze dane Komisji wskazują, że rozprzestrzenianie się epidemii w Chinach ma nadal tendencję spadkową. Dzień wcześniej informowano o 29 nowych zgonach i 143 nowych przypadkach zakażenia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Korei Południowej 174 nowe przypadki koronawirusa – podały w sobotę rano władze sanitarne tego kraju.W sumie w Korei Południowej potwierdzono w sobotę 6767 przypadków koronawirusa. Według najnowszego bilansu zmarły 44 osoby.Korea Południowa ma najwyższą liczbę potwierdzonych przypadków koronawirusa poza Chinami, co skłoniło prawie 100 krajów do nałożenia ograniczeń na podróżnych z Korei Płd.W piątek Seul oświadczył, że zawiesi wizy i zwolnienia z obowiązku wizowego dla Japonii w odpowiedzi na ograniczenia Tokio, dotyczące podróży do Koreańczyków.