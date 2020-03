„Polskie Radio i Telewizja Polska wypełniają szereg luk na rynku medialnym”

Polskie Radio i Telewizja Polska wypełniają szereg nisz, szereg luk na rynku medialnym – powiedział w piątek wieczorem przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski, po tym jak prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej, która przyznaje rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia.



– Polskie Radio i Telewizja Polska wypełniają szereg nisz, szereg luk na rynku medialnym, czego nikt inny za nich nie zrobi. I te pieniądze z abonamentu, z rekompensaty za utracony abonament po prostu umożliwiają wykonanie tych zadań – powiedział Kołodziejski na konferencji prasowej.



– Te pieniądze umożliwiają realizację nie tylko potrzeb programowych, ale w wielu sytuacjach przetrwanie wielu spółek. To nie jest tylko telewizja, to nie są pieniądze dla telewizji, to jest 17 spółek regionalnych Polskiego Radia. To jest 16 oddziałów regionalnych telewizji polskiej – przypomniał szef KRRiT.



W tym kontekście mówił również o tym, że są to pieniądze na liczne programy m.in. Polskiego Radia, TVP Historia czy TVP Kultura. – Reportaże radiowe istnieją właściwie tylko w radiu publicznym, żadne radio komercyjne nie pełni takiej misji, ponieważ to z punktu widzenia biznesowego się nie opłaca – zauważył.



Przewodniczący KRRiT zauważył także, że telewizja publiczna umożliwia oglądanie za darmo wielu rozgrywek sportowych, które do tej pory były dostępne w płatnych pakietach sportowych.

#wieszwiecej Polub nas