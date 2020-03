Czabański: RMN podejmie decyzję ws. odwołania prezesa TVP

Postanowiłem wydać rozporządzenie ws. głosowania uchwały o odwołaniu Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP - poinformował w piątek przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Dodał, że z 5-osobowej Rady już wpłynęły 4 głosy za odwołaniem Kurskiego.

Czabański wziął udział w wieczornym briefingu, podczas którego prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.



Przewodniczący RMN powiedział, że decyzję o wydaniu rozporządzenia o zarządzeniu głosowania w sprawie uchwały o odwołaniu Kurskiego podjął w związku z wystąpieniem prezesa TVP. Poinformował, że głosowanie uchwały będzie korespondencyjne i potrwa do poniedziałku. – Mogę państwu powiedzieć, że z pięcioosobowej rady już teraz wpłynęły cztery głosy za podjęciem uchwały – oświadczył.



Prezes TVP napisał w piątek w liście do prezydenta Andrzeja Dudy, że w imię dobra Telewizji Polskiej oddaje się do dyspozycji prezydenta. Podkreślił, że jego osoba „nie jest i nie będzie” przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania, uzależnionych od decyzji głowy państwa.



Czabański podziękował wszystkim pracownikom mediów publicznych za realizowanie misji „na trudnym rynku medialnym” a także prezesowi Kurskiemu za „prowadzenie Telewizji Polskiej w tych trudnych warunkach”.

