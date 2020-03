Premier: Rzetelna informacja o koronawirusie pokazuje, jak ważne są media publiczne

Dzisiaj rzetelna informacja dla społeczeństwa to ważna sprawa, zwłaszcza ws. koronawirusa. To pokazuje, jak ważna jest telewizja publiczna, media publiczne – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier wziął udział w wieczornym briefingu, podczas którego prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.



Premier podziękował mediom publicznym za „ich misję, którą sprawują”. „Dzisiaj rzetelna informacja dla społeczeństwa zwłaszcza ws. koronawirusa to ważna sprawa. To pokazuje, jak ważna jest telewizja publiczna, media publiczne”. Morawiecki złożył także podziękowania na ręce wszystkich pracowników mediów publicznych – jak mówił – „za wszystkie kanały, które rzeczywiście budują kulturę polską i historię we właściwy sposób, obywatelską postawę”.



Jego zdaniem „od ponad 10 lat dofinansowanie mediów publicznych jest niedostateczne”.

#wieszwiecej Polub nas

„Środki do zapewnienia najlepszej reakcji na koronawirusa – są dostępne”



Premier podkreślił, że „musimy zakładać, że przypadków zakażenia wirusem COVID-19 będzie coraz więcej”. – To nam mówią eksperci, dlatego muszą być dostępne środki i są dostępne w budżecie – oświadczył.



Dodał, że „wszystkie niezbędne środki, żeby zapewnić najlepszą możliwą naszą odpowiedź na koronawirusa, są już dostępne”.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w piątek, że potwierdzono cztery nowe przypadki koronawirusa W Polsce. Dwóch pacjentów leczy się w Szczecinie. Jeden pacjent z pozytywnym wynikiem jest we Wrocławiu oraz jeden w Ostródzie; osoby te objęte są kwarantanną. Łącznie wirusa potwierdzono dotychczas u pięciu osób.