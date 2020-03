Nitek-Płażyńska: Hansa G. nagrałabym jeszcze raz, chodzi o godność Polaka

Nagrała, jak niemiecki przedsiębiorca Hans G. obrażał Polaków; sąd zdecydował, że musi go za to przeprosić. Natalia Nitek-Płażyńska zapewniła w programie „Kasta" w TVP Info, że nie zmieniłaby swojego postępowania, ponieważ „chodzi o wyższe wartości, o godność Polaka".

Niemiecki przedsiębiorca Hans G. musi listownie przeprosić Natalię Nitek-Płażyńską za obrażanie Polaków; z kolei Nitek-Płażyńska musi przeprosić Hansa G. na Facebooku i Twitterze za to, że go nagrywała bez jego wiedzy – taki prawomocny wyrok wydał w środę Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski już zapowiedział złożenie kasacji w tej sprawie.



W programie „Kasta” Natalia Nitek-Płażyńska opowiedziała o kontaktach pracowników z Hansem G. – Jeżeli słyszałam, że Polacy do niczego się nie nadają, to musiałam reagować – powiedziała.



Wyrok sądu nazwała skandalem. – Gdański Sąd Apelacyjny, sąd w polskim mieście, polski sąd, wykazuje, iż poczucie prywatności, pewnego komfortu do wygłaszania tak haniebnych sformułowań ze strony Niemca, jest ważniejsze dla tegoż właśnie polskiego sądu aniżeli poczucie godności Polaka – mówiła.

Zapytana, czy zdecydowałaby się jeszcze raz zarejestrować zachowania Hansa G., zapewniła: „Oczywiście że tak, ponieważ tutaj chodzi nie tylko o mnie; tutaj chodzi o wyższe wartości, a tą wartością jest godność Polaka”.– Ja należę do szerszej społeczności. Jeżeli jestem w obliczu takiej sytuacji, to moim obywatelskim obowiązkiem jest zarejestrować takie przestępstwo – dodała.