Kłopoty marszałka Grodzkiego na lotnisku. Odmawiał wypełnienia procedur zw. z koronawirusem?

Marszałek Tomasz Grodzki wrócił z urlopu, który odbywał we Włoszech. Według niepotwierdzonych doniesień, marszałek Senatu po wylądowaniu na Lotnisku Chopina w Warszawie nie chciał wypełnić karty lokalizacji pasażera. Wypełnienie tego dokumentu w tej sytuacji było obowiązkowe ze względu na wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Marszałek Grodzki podróżował samolotem z Monachium do Warszawy. Tym samym lotem miała lecieć również osoba podróżująca z rejonu zagrożonego epidemią koronawirusa. Stąd obowiązek wypełnienia karty lokalizacji pasażera zgodnie z wytycznymi GIS, co marszałek jako lekarz, powinien zrozumieć. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal tvp.info, marszałek Grodzki nie wykazał się takim zrozumieniem.

Nieoficjalnie: Marszałek Grodzki nie chciał wypełnić karty lokalizacji pasażera na Okęciu. Twierdził, że jako osoba publiczna nie musi. Po jakimś czasie medycy przemówili mu do rozsądku i się zgodził. — Samuel Pereira 🇵�🇱 (@SamPereira_) March 6, 2020

źródło: portal tvp.info

Tomasz Grodzki miał odmówić wypełnienia karty. Swoją decyzję miał tłumaczyć faktem, że jest osobą publiczną. Według informacji przekazanych portalowi tvp.info, doszło do dyskusji pomiędzy personelem medycznym a politykiem, w wyniku której marszałek Senatu ostatecznie zgodził się na wypełnienie dokumentu.Próbowaliśmy uzyskać informacje dotyczące tego dziwnego, biorąc pod uwagę lekarskie wykształcenie i wysoką rangę polityka, zdarzenia. Skierowaliśmy do marszałka następujące pytanie: „Dobry wieczór Panie Marszałku, piszemy o tym, co się zdarzyło na Lotnisku Chopina w Warszawie, o odmowie wypełnienia KLP. Jaki jest pański komentarz w tej sprawie?”Nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.