Andrzej Duda: Służby działają odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami ws. koronawirusa

W sprawie koronawirusa służby działają w sposób odpowiedzialny, dobry i zgodnie z procedurami – powiedział w Piszu prezydent Andrzej Duda. Apelował, aby osoby, które mają objawy grypy, kontaktowały się z lekarzami telefonicznie i nie udawały się w miejsca, gdzie są duże zbiorowiska ludzi.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w piątek o potwierdzeniu czterech nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Dwóch pacjentów leczy się w Szczecinie. Jeden pacjent z pozytywnym wynikiem jest we Wrocławiu oraz jeden w Ostródzie; osoby te objęte są kwarantanną.



Na briefingu prasowym w Piszu, prezydent ocenił, że w sprawie koronawirusa służby działają w sposób odpowiedzialny, dobry i zgodnie z procedurami. – Te osoby są natychmiast hospitalizowane – mówił.



Prezydent apelował, aby osoby, które źle się czują, mają objawy grypy, kontaktowały się z lekarzami telefonicznie. – Aby nie szli tam, gdzie są duże zbiorowiska ludzkie, bo to wywołuje od razu problem, tylko żeby starali się w jak największej izolacji dowiedzieć się, co mają zrobić – mówił Andrzej Duda.



Prezydent wskazywał, że takich informacji udzielają stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także specjalne infolinie. – Można się dowiedzieć pod numerem 112 jak postępować – zauważył.

