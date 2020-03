„Nie muszę być prezesem telewizji. Dla mnie ważne jest, aby media miały finansowanie”

– Są takie chwile, kiedy trzeba się wznieść ponad własne interesy. I kiedy doszły do mnie słuchy, nigdy nie słyszałem ich wprost, że jest jakaś przeszkoda u pana prezydenta, jakaś zwłoka, wahanie w złożeniu podpisu pod ustawą dającą mediom publicznym 1,95 mld zł tzw. rekompensaty abonamentowej, to zrobię wszystko, żeby moja osoba nie była żadną przeszkodą dla finansowania mediów publicznych. Bo w tym kontekście pojawiło się moje nazwisko, jako prezesa Telewizji Polskiej – oświadczył Jacek Kurski. Prezes TVP wyjaśniał w programie „Gość Wiadomości”, dlaczego oddał się do dyspozycji prezydenta Andrzeja Dudy.

Jacek Kurski poinformował na Twitterze, że w piątek w godzinach popołudniowych wysłał drogą elektroniczną list do prezydenta Andrzeja Dudy. – W związku z wątpliwościami Pana Prezydenta co do złożenia podpisu pod ustawą przyznającą mediom publicznym rekompensatę abonamentową oraz w związku z pojawiającymi się w domenie publicznej odniesieniami do mnie jako Prezesa TVP, oświadczam, iż w imię dobra Telewizji Polskiej, interesu publicznego, a także w zgodzie z wartościami, którym służyłem całe swoje życie – napisał prezes TVP Jacek Kurski w liście do prezydenta Andrzeja Dudy.

źródło: TVP INFO

Prezes Telewizji Polskiej powiedział wieczorem w „Gościu Wiadomości”, że „są takie chwile, kiedy trzeba się wznieść ponad własne interesy”. – I kiedy doszły do mnie słuchy, nigdy nie słyszałem ich wprost, że jest jakaś przeszkoda u pana prezydenta-jakaś zwłoka, wahanie, w złożeniu podpisu pod ustawą dającą mediom publicznym 1,95 mld zł tzw. rekompensaty abonamentowej, to zrobię wszystko, żeby moja osoba nie była żadną przeszkodą dla finansowania mediów publicznych. Bo w tym kontekście pojawiło się moje nazwisko, jako prezesa Telewizji Polskiej – oświadczył.– Bardziej od samego siebie kocham TVP i Polskę i nie pozwolę, na to, abym był przeszkodą w finansowaniu mediów publicznych – mówił Jacek Kurski. – Pan prezydent otrzymał mój list, więc jeżeli tylko wyrazi jakiekolwiek sugestie wobec mojej osoby, to jestem do dyspozycji i nie muszę być prezesem telewizji. Dla mnie ważne jest, aby media miały finansowanie – przekonywał.