Pisał o prezydencie per „ten buc”. Teraz w jego drukarni Kidawa-Błońska drukuje plakaty

4 marca kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła drukarnię, gdzie przypilnowała wydruku swoich plakatów wyborczych. Konto kampanijne kandydatki na platformie Twitter opublikowało nawet filmik z tego wydarzenia. Okazuje się, że udziałowcem firmy, w której kandydatka KO drukuje plakaty, jest znany z mediów społecznościowych sympatyk opozycji, który zasłynął m.in. hejterskimi wpisami pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy.

„Hejt się opłaca” – napisał internauta „10 murzynków”, który odkrył, że drukarnia, w której Małgorzata Kidawa-Błońska drukowała materiały kampanijne należy do znanego twitterowicza Rafała Kubiaka posługującego się ksywką „Mandark”.



W 2017 roku podczas procedowania ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądowniczej, „Mandark” pisał na platformie Twitter: „Naprawdę ktoś z Was liczył, że ten buc tego nie podpisze”, odnosząc się do prezydenta Andrzej Dudy, który rozpatrywał, czy podpisać uchwalone przez Sejm RP ustawy.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter, portal TVP Info

Niedawno, przy okazji wizyty Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w drukarni, również na platformie Twitter, drwił z prezydenta Andrzeja Dudy, który podpisał ustawę na peronie dworca kolejowego w Końskich.