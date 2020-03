Zagadkowe zgony szachistów w Moskwie. Zginęli od gazu rozweselającego?

26-letni Stanisław Bohdanowicz, mistrz Ukrainy w szachach szybkich i 18-letnia Aleksandra Wernigowa, również zawodowa szachistka, zostali znalezieni martwi w mieszkaniu w Moskwie. Przyczyną śmierci pary był, według wstępnych ustaleń, gaz rozweselający.

O odnalezieniu ich ciał w mieszkaniu w zachodniej części Moskwy media poinformowały w czwartek wieczorem. W mieszkaniu znaleziono pojemnik z gazem rozweselającym (tlenkiem diazotu). Lekarze orzekli, że przyczyną śmierci była asfiksja, czyli uduszenie.



Śledczy, którzy najpierw poinformowali o tragedii, nie podając nazwisk ofiar, uznali, że do ich śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.



Para szachistów pochodziła z Odessy na Ukrainie. Bohdanowicz mieszkał od niedawna w Moskwie, brał udział w turniejach jako reprezentant Rosji. Media podawały, że był mocno krytykowany, gdy wystąpił w meczu internetowym po stronie Rosji przeciwko Ukrainie. Bohdanowicz wygrał ten pojedynek. W mediach społecznościowych szachista tłumaczył, że jednym z powodów, dla których zdecydował się reprezentować Rosję, była chęć przyczynienia się do pokoju pomiędzy dwoma krajami.



Wernigowa niedawno przyjechała do Rosji i rozpoczęła studia na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym.





