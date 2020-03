Gąsienice jednego z motyli mogą jeść plastik. Wydalają alkohol

Kanadyjscy naukowcy odkryli, że gąsienice mogą jeść plastik i wydalać jeden z rodzajów alkoholu, jako efekt uboczny procesu metabolicznego. Zbadali oni zdolność jedzenia tworzywa sztucznego przez larwy barciaka większego. Wykryli, że są one w stanie przeżyć na diecie składającej się z polietylenu. To składnik służący do produkcji m.in. worków na zakupy.

Naukowcy z Uniwersytetu Brandon w południowo-wschodniej Kanadzie odkryli, że efektem ubocznym spożycia przez gąsienice tworzywa sztucznego jest glikol etylenowy. Ten rodzaj alkoholu jest toksyczny dla organizmu człowieka. Jego spożycie może być nawet śmiertelne. Wyniki badań mogą mieć jednak wpływ na problem plastikowych odpadów zalegających w środowisku naturalnym.



– Larwy, które zjadają nasze odpady plastikowe i zamieniają je w alkohol, to brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe. I w pewnym sensie tak jest – powiedział dr Bryan Cassone.



– Problem zanieczyszczenia plastikiem jest zbyt duży, aby po prostu posłużyć się larwami. Ale jeśli lepiej zrozumiemy, jak bakteria jelitowa współpracuje z gąsienicami i jakie warunki powodują jej rozkwit, być może informacje te mogą posłużyć do zaprojektowania lepszych narzędzi do eliminacji tworzyw sztucznych i mikroplastików z naszego środowiska – zaznaczył.



W ramach testów naukowcy i studenci z Uniwersytetu Brandon wyizolowali pewien gatunek bakterii jelitowych larw, które – w warunkach laboratoryjnych – były w stanie przeżyć żywiąc się jedynie plastikiem przez ponad rok. Gąsienice barciaka większego mogą więc metabolizować ten jeden z najczęściej wykorzystywanych tworzyw sztucznych.

