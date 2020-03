Posłanka Lewicy: Życzę pani Nitek-Płażyńskiej, żeby odwołała się od wyroku sądu skutecznie

– Szanuję sądy, ale na miejscu pani Płażyńskiej odwołałabym się od tego wyroku – powiedziała w programie „Twój Wybór” Katarzyna Kretkowska z Nowej Lewicy, komentując wyrok sądu apelacyjnego w sprawie Hansa G. Kobieta, która nagrała i upubliczniła skandaliczne wypowiedzi niemieckiego pracodawcy, teraz ma go przeprosić.

Niemiecki przedsiębiorca Hans G. musi listownie przeprosić Natalię Nitek-Płażyńską za obrażanie Polaków; z kolei Nitek-Płażyńska musi przeprosić Hansa G. na Facebooku i Twitterze za to, że go nagrywała bez jego wiedzy – taki prawomocny wyrok wydał w środę Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski już zapowiedział złożenie kasacji w tej sprawie.



Niemiecki przedsiębiorca był nagrywany przez Natalię Nitek-Płażyńską od czerwca 2015 r. do stycznia 2016 r. Zachowanie Hansa G. nagłośniła Telewizja Republika w marcu 2016 r., emitując nagrania. Hans G. krzyczał na nich: „Zabiłbym wszystkich Polaków, nie miałbym z tym problemu”, „f... stupid country” i „Idiot Polak”. Słychać było tez dźwięk naśladowania odgłosu strzałów.

#wieszwiecej Polub nas

W ocenie Katarzyny Kretkowskiej (Nowa Lewica) wyrok sądu apelacyjnego jest niesprawiedliwy. – Ja szanuję sądy, ale na miejscu pani Płażyńskiej bym odwołała się od tego wyroku – powiedziała.



– Nie należy tolerować takich zachowań. Gdybym była świadkiem takich zachowań, też bym je nagrała i pewnie bym poszła z nimi do mediów, bo media jednak są skuteczną formą nacisku publicznego – mówiła Kretkowska.



– Uważam, że o takich sprawach trzeba mówić. Życzę pani Płażyńskiej, żeby odwołała się skutecznie i żeby kasacja była korzystna dla niej. (...) Zachęcam wszystkie kobiety i wszystkich pracowników i pracownice, żeby reagowali w takich sytuacjach i nie bali się. I mam nadzieję, że ten wyrok nie zniechęci ludzi do reagowania na ewidentne chamstwo i zachowanie niegodne – powiedziała.