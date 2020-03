Prezydent zapowiada likwidację VAT od biletów kolejowych. Poseł KO: Dobry pomysł

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w TV Trwam, że będzie proponował, aby zlikwidowano VAT od biletów kolejowych po to, żeby obniżyć ceny biletów dla ludzi, którzy dojeżdżają do pracy. – Będę popierał każdą formę, która będzie zachęcała do korzystania z transportu publicznego. Również obniżenie podatków. To jest też dobry pomysł – powiedział portalowi tvp.info poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

– Będę proponował, żeby zlikwidowano VAT od biletów kolejowych po to, żeby obniżyć ceny biletów zwłaszcza dla tych ludzi, którzy dojeżdżają do pracy. Mam w tej inicjatywie przychylność ze strony ministra infrastruktury. Liczę też na przychylność reszty rządu, na czele z premierem – stwierdził prezydent w rozmowie z Radiem Maryja i Telewizją Trwam.



– Znakomity pomysł. Ja akurat jestem senatorem z północnego Mazowsza. Bardzo wiele osób dojeżdża z pracy z Ciechanowa, Płońska i innych miejscowości do pracy do Warszawy. Wiele osób korzysta z komunikacji kolejowej. Ostatnia podwyżka cen w Kolejach Mazowieckich, które podlegają marszałkowi województwa mazowieckiego i koalicji PO-PSL, spowodowała utrudnienie dla tych osób – mówił senator PiS Jan Maria Jackowski.



Ciepło o propozycji prezydenta mówił też poseł Maciej Gdula z Lewicy. – Źle się dzieje w Polsce, że są miejscowości, które są komunikacyjnie wykluczone, bo nie ma do nich dojazdu pociągami albo autobusami. Wspieramy takie rozwiązania, które sprawiają, że ludzie mogą transportem publicznym, a nie własnym samochodem dostać się do pracy czy większego miasta – tłumaczył.

– Po podpisaniu ustawy w Końskich, które nie wypadło najlepiej, jeżeli chodzi o wizerunek, pan prezydent Duda próbuje ten wizerunek jakoś ratować. Czy to jest dobry sposób ratowania wizerunkowej klapy, która przydarzyła się panu prezydentowi? Nie wiem – skomentował propozycję głowy państwa senator PSL Jan Filip Libicki.



W Końskich prezydent podpisał ustawę Kolej Plus, dzięki której wrócić będą mogły połączenia kolejowe do kilkudziesięciu miejscowości. Opozycja zamiast na tej inicjatywie, skupiła się na krytyce Andrzeja Dudy. Politycy KO atakowali prezydenta za to, że podpisał dokumenty na zwykłym peronie, gdzie ustawiono ławkę przypominającą te używane w szkołach. Do Końskich ostatni pociąg dotarł w 2009 roku w czasie rządów PO-PSL.



– Polityka może zabić między innymi śmieszność. Ja nie będę przeszkadzał prezydentowi. Jeśli chce być śmieszny, niech będzie. Takie obrazki, jak robił prezydent Duda w kampanii, widziałem w Korei Północnej – krytykował prezydenta poseł KO Dariusz Joński.

Zapytaliśmy, czy takie komentarze nie odwracają uwagi od problemów z połączeniami likwidowanymi za rządów PO-PSL. Parlamentarzysta zasugerował, że program Kolej Plus zacznie obowiązywać także dzięki opozycji. – Myśmy pracowali też nad tą ustawą. To nie jest tak, że pan prezydent Duda tylko podpisuje. Prace były w Sejmie, między innymi na komisji infrastruktury, do której należę. Pan prezydent może sobie zasługi przypisywać, ale to parlamentarzyści pracowali nad nią – odpowiedział Joński.



– Mnie podpisanie ustawy na peronie tak bardzo nie śmieszy. Może rzeczywiście to biurko przy którym prezydent podpisywał powinno być okazalsze, bardziej godne majestatu prezydenta. Samo to, że prezydent podpisywał ustawę na peronie, jest jakimś symbolicznym gestem – mówił poseł Gdula z Lewicy.



– To nie była żadna wpadka. Wręcz przeciwnie. Ośmieszanie tego, że pan prezydent podpisał na peronie ważną dla milionów Polaków ustawę pokazuje odrealnienie. Jak się lata tylko samolotami albo jeździ luksusowymi samochodami, to się nie rozumie problemów tych Polaków, którzy podróżują transportem publicznym – stwierdził senator Jackowski z PiS.