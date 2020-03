Podejrzenie koronawirusa u ucznia w Świdnicy

U jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy podejrzewane jest zarażenie koronawirusem. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w mieście potwierdziła w rozmowie z portalem tvp.info, że jedno z dzieci przebywa na obserwacji medycznej.

Wyniki testów ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 mają być znane w niedzielę – pisze swidnica24.pl. Dziecko, które w ostatnim czasie przebywało za granicą, miało objawy grypopodobne i w związku z tym skierowano je na specjalistyczne badania do szpitala we Wrocławiu.



„Na chwilę obecną nie ma powodów do paniki” – powiedziała portalowi Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.



Do godziny 12.00 w piątek rodzice odebrali z placówki wszystkie dzieci.



W celu uzyskania informacji mieszkańcy miasta mogą dzwonić do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy – pod całodobowy nr alarmowy – 691 730 274.

