Kosiniak-Kamysz: za taką samą pracę kobiety i mężczyźni muszą mieć taką samą płacę

W XXI wieku za taką samą pracę wykonywaną przez kobietę i mężczyznę musi być taka sama płaca – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL i kandydat na prezydenta, który w piątek w Warszawie uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet.

– Rzeczpospolita jest kobietą, ma kobiecą twarz i musi ją mieć coraz bardziej. Jestem o tym święcie przekonany – powiedział Kosiniak-Kamysz do uczestniczek spotkania „Rzeczpospolita Jest Kobietą”.



Lider ludowców mówił m.in. o nierównościach na rynku pracy, o tym, że kobiety są gorzej wynagradzane niż mężczyźni za tę samą pracę. Jak ocenił, wynika to m.in. z tego, że duża część wynagrodzeń to dodatki stażowe i kobiety z powodu urlopów macierzyńskich i wychowawczych, nie mają tak wysokich składowych wynagrodzenia.



– To jest pierwsza nierówność, z którą trzeba skończyć. W XXI wieku za taką samą pracę wykonywaną przez kobietę i mężczyznę musi być taka sama płaca – oświadczył Kosiniak-Kamysz.



Szef ludowców podkreślił, że w Polsce aktywność kobiet jest bardzo potrzebna. Wskazywał, że coraz więcej kobiet zostaje sołtysami, startuje w wyborach samorządowych i parlamentarnych. – Ale jest ich wciąż za mało i trzeba kobietom ułatwić godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Ułatwić im powrót na rynek pracy – powiedział prezes PSL.





Jego zdaniem takim ułatwieniem, byłoby wsparcie tych kobiet, które po pierwszym roku opieki nad dzieckiem chcą wrócić do pracy. – Nie wrócą często w pełnej formie etatu (...) połowa etatu, trzy czwarte, jedna czwarta czasem, to jest forma niepełnego zatrudnienia, która daje szansę na łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Będę wspierał takie rozwiązanie jako prezydent Rzeczpospolitej – zadeklarował Kosiniak-Kamysz.



Mówił też, że jako prezydent będzie zabiegał o rozwój polityki społecznej i prorodzinnej, która będzie szanować samodzielność kobiet i ich wybory. W tym kontekście wymienił: wybór rodziny zamiast kariery zawodowej, podziału ról w rodzinie, wzajemne wsparcie. – To jest wybór, który musi opierać się na dyskusji w domu. Państwo musi stworzyć takie możliwości, żeby ten wybór był prawdziwy – stwierdził Kosiniak-Kamysz.



Szef ludowców mówił też o problemach opieki nad seniorami związanymi z rozpadem modelu rodziny wielopokoleniowej. Stwierdził, że taka opieka często zostaje na barkach jednej osoby - kobiety, która sprawuje ją nad dziećmi i nad dziadkami. – To jest wielkie wyzwanie. Państwo musi im pomóc. (...) To jest moralny obowiązek – oświadczył. Ocenił, że właściwym rozwiązaniem, o który trzeba uzupełnić system opieki nad starszymi są dzienne domy pobytu.

