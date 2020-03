„Szalony fryzjer” w Krakowie? Ten mężczyzna miał na ulicy obciąć kobiecie włosy

Policja szuka młodego mężczyzny, który na Starym Kleparzu w Krakowie podszedł do nieznajomej kobiety i odciął jej kosmyk włosów. Napastnik zrobił to tak szybko, że kobieta zauważyła to dopiero, kiedy oddalał się od niej z nożyczkami w ręku.

Rzecz miała miejsce 10 stycznia. po godz. 20. 26-latka – jak opowiada – wysiadła na przystanku ul. Basztowej. Szybko zorientowała się, że ktoś za nią idzie. Jednak zanim zdążyła się obejrzeć, poczuła szarpnięcie. Zobaczyła młodego mężczyznę, który przeprosił za potrącenie i odszedł. Wówczas kobieta spostrzegła, że nieznajomy trzymał w ręku nożyczki. Zorientowała się, że ma o połowę krótszy kosmyk z prawej strony głowy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info

Kobieta zawiadomiła policję, ale patrol nie natrafił na ślad nietypowego napastnika. Wizerunek mężczyzny zarejestrowały kamery miejskie. Według rysopisu, sprawca ma ok. 20 lat, 1,66 m wzrostu i ciemne, krótko ścięte włosy.Nie wiadomo, co kierowało napastnikiem. Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi do roku pozbawienia wolności lub grzywna. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę przedstawionego na zdjęciach, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji I w Krakowie pod numerem tel.:lub numerem alarmowym