Maciej Wąsik wygrał proces z Platformą Obywatelską o słowa dot. likwidacji CBA

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik wygrał przed sądem drugiej instancji proces wytoczony mu przez Platformę Obywatelską. – Sprawa dotyczyła wypowiedzi pana ministra, która była reakcją na zapowiedź (złożoną przez polityków PO – dop. red.) likwidacji CBA, gdzie p. minister udzielił wypowiedzi dla „Wiadomości” TVP – powiedział portalowi TVP Info mec. Grzegorz Rybicki, pełnomocnik min. Wąsika.

– W felietonie w programie „Wiadomości” w kwietniu 2017 roku użyto wypowiedzi ministra, w której to stwierdził, że nie wątpi, iż Platforma Obywatelska będzie chciała zlikwidować CBA, bo „PO bliżej jest korupcja niż walką z korupcją”. Platforma Obywatelska złożyła pozew o ochronę dóbr osobistych, żądając złożenia przeprosin na antenie TVP i uiszczenia kwoty 50 tys. złotych na wskazany cel społeczny – na fundację WOŚP – stwierdził Rybicki.



Jak ujawnił pełnomocnik wiceministra, sąd pierwszej instancji oddalił powództwo stwierdzając, że „ta wypowiedź nie stanowi naruszenia dóbr osobistych, nie jest bezprawna i stanowi pewien element debaty publicznej”. – Od tego została złożona apelacja przez Platformę Obywatelską i w dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa w sprawie apelacji i ta apelacja została oddalona – przekazał portalowi mec. Rybicki.



Jak ujawnił pełnomocnik wiceministra, postępowanie dowodowe w tej sprawie nie należało do najbardziej skomplikowanych – ograniczyło się do obejrzenia materiału „Wiadomości” oraz drugiego materiału z zapowiedzią likwidacji CBA. Został przesłuchany jeden przedstawiciel strony powodowej i wiceminister Wąsik jako pozwany.



– Wyrok jest prawomocny natomiast oczywiście, teoretycznie, od tego jest możliwa skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Pytanie, czy strona przeciwna się na to zdecyduje – stwierdził adwokat.



Wiceminister Maciej Wąsik poinformował wcześniej o wyniku procesu na platformie społecznościowej Twitter.

Wygralem proces z @Platforma_org . Zostalem pozwany (w kontekscie zapowiedzi PO likwidacji CBA) za swierdzenie, że Platformie jest blizej do korupcji niż do zwalczania korupcji. Dzis zapadł prawomocny wyrok. Sąd uznał, że moglem użyc takich słów! — Maciej Wąsik���� (@WasikMaciej) March 6, 2020

#wieszwiecej Polub nas