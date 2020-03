Cztery nowe przypadki koronawirusa w Polsce

O zdiagnozowaniu czterech nowych przypadków koronawirusa w Polsce poinformował w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na konferencji prasowej powiedział, że zarażeni są objęci opieką medyczną. Pierwsze zachorowanie na COVID-19 zostało potwierdzone w środę w Zielonej Górze.

Zarażone osoby pochodzą z zachodniej części kraju. Jeden z pacjentów podróżował autobusem wspólnie z pierwszą zarażoną osobą.



Dwóch pacjentów, którzy wrócili z Włoch, leczy się w Szczecinie. Poza tym jeden przypadek zdiagnozowano we Wrocławiu, a jeden w Ostródzie. Osoby te są objęte kwarantanną.



– Zgodnie z procedurą służby sanitarno-epidemiologiczne będą docierać do wszystkich osób, z którymi zakażeni mieli kontakt – powiedział minister.

W sumie w Polsce obecnie jest pięć osób zarażonych koronawirusem. Minister zaznaczył, że żaden pacjent nie jest w stanie zagrożenia życia. – Większość pacjentów jest w stanie stabilnym – poinformował.



– Dwójka pacjentów pokazała działanie zgodne z instrukcjami, zgłosili się, poinformowali odpowiednie służby sanitarne, że są z rejonu wysokiego ryzyka. Ich prawdopodobieństwo zarażenia wirusem zostało określone jako umiarkowanie wysokie, ale byli bez objawów, w związku z tym po zgłoszeniu się do szpitali zostali objęci kwarantanną domową i dostali zdalnie telemedycznie zwolnienie z pracy – mówił szef MZ. – Następnie poczuli objawy choroby. W czasie kwarantanny zadzwonili do inspekcji sanitarnej i zostali skierowani do szpitala i objęci opieką medyczną – dodał.



Szef MZ poinformował też, że nadzorem sanepidu w związku z podejrzeniem koronawirusa objeto ponad 6 tys. osób. – Kilkaset jest objętych kwarantanną. Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę – przekazał Szumowski.

Wcześniej w piątek min. Szumowski zapewnił, że Polska ma odpowiednią liczbę respiratorów, gdyby okazało się, że wybuchnie epidemia. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że jest 7 tys. łóżek szpitalnych wyposażonych w taki sprzęt, nie licząc zestawów przenośnych oraz respiratorów w karetach.



Minister zapewnił też, że nie ma w tej chwili bezpośredniego zaburzenia łańcucha dystrybucji leków.

źródło: tvp.info

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób.Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.