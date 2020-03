Trudne pytanie do Kidawy-Błońskiej. „Będzie musiała wziąć na siebie część win PO” [WIDEO]

W Obornikach, na bazarku, Małgorzata Kidawa-Błońska apelowała o działania ws. zaniżonych emerytur kobiet urodzonych w 1953 roku. „Gdzie to było, jak żeście rządzili 8 lat?!” – krzyknęła jedna z kobiet. Poseł KO Jakub Rutnicki zajął się jej uspokajaniem, a zdenerwowana kandydatka zmieniła temat. – Małgorzata Kidawa-Błońska, w oczywisty sposób i to nawet Grzegorz Schetyna podkreślił, będzie musiała wziąć na siebie część win Platformy Obywatelskiej. Będzie musiała jakoś opowiedzieć, co się działo przez 8 lat rządów i też pokazać, że będzie działać inaczej – powiedział nam poseł Lewicy Maciej Gdula.

Sprawę emerytur dla kobiet urodzonych w 1953 roku poruszyli też w piątek na konferencji prasowej w Sejmie politycy KO. Zapytaliśmy, dlaczego Kidawa-Błońska po niewygodnym pytaniu zaczęła mówić o koronawirusie. – O to, dlaczego pani marszałek w trakcie, o którym pan mówi … nie wiemy, czy ten fakt miał miejsce. Jedno jest pewne. Nie ma takiego ustawodawcy, któremu nie zdarzają się błędy – odpowiedziała zmieszana senator KO Magdalena Kochan.



Poinformowaliśmy polityków KO, że są nagrania z tego incydentu i dopytaliśmy, dlaczego problem nie został załatwiony podczas rządów PO. – Szanujemy wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok, do którego dzisiaj się odnosimy, dotyczy 6 marca 2019 roku – stwierdziła posłanka KO Marzena Okła-Drewnowicz.



Sęk w tym, że politycy PO od momentu, kiedy na czele TK stoi Julia Przyłębska sugerują, że TK w ogóle nie istnieje. Skąd ta nagła zmiana retoryki? – To, czy my uznajemy Trybunał, czy nie, to jest zupełnie nieistotne. PiS uznaje ten Trybunał – odpowiedział senator KO Marek Borowski.



Pytania o rządy PO-PSL w kampanii prezydenckiej będą się na pewno jeszcze pojawiać. Czy interwencja posła Rutnickiego i zmiana tematu przez kandydatkę PO to znak, że obawia się ona trudnych pytań? – Sami zwolennicy marszałek Kidawy-Błońskiej przyznają, że niezbyt dobrze radzi sobie w sytuacji trudnych pytań, czy pytań, które wymagają jednak dużej umiejętności odpowiedzi na nie – ocenia w rozmowie z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.

– Co innego spotkanie, gdzie daje się mikrofon i każdy ma prawo zadać pytanie, mówię nawet o zwolennikach pana prezydenta Dudy. Co innego jak się prowadzi konferencję lub wywiad i ktoś przychodzi przeszkadzać. Chociaż z kultury poczekałaby taka osoba – bronił kandydatki PO poseł KO Dariusz Joński. Poza kobietą, która pytała o rządy PO-PSL nikt nie miał jednak żadnych pytań do kandydatki na prezydenta.



Czy bazarki to odpowiednie miejsce na kampanię Kidawy-Błońskiej? – Trudno mi powiedzieć, czy Małgorzacie Kidawie-Błońskiej służą takie spotkania na bazarkach i targowiskach. Jest kandydatką bardzo związaną ze środowiskami inteligenckimi, warszawskimi – stwierdził senator PSL Jan Filip Libicki.



Senator PiS Jan Maria Jackowski przekonywał, że bezpieczniej dla kandydatki PO byłoby organizować wiece wyborcze w niektórych warszawskich dzielnicach. – Nie sprawia wrażenia osoby, która łapałaby doskonały kontakt z mieszkańcami mniejszych miejscowości i terenów wiejskich. Wynika to też z pewnej wady Platformy Obywatelskiej, która generalnie jest partią establishmentu, ludzi sytych, bogatych, z dużych miast i nie rozumie problemów mniejszych ośrodków – powiedział senator PiS.