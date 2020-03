Sport przegrywa z koronawirusem. Zobacz, które imprezy przełożono

Przełożone na jesień mistrzostwa świata w półmaratonie w Gdyni to tylko jedna z wielu imprez, która musi odbyć się w innym terminie. Koronawirus paraliżuje sportowy kalendarz i stawia pod znakiem zapytania kolejne wielkie wydarzenia.

Zaczęło się w styczniu od odwołania halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Nankinie, które miały się odbyć w połowie marca. Władze World Athletics zdecydowały, że nie można ryzykować zdrowiem sportowców i przełożyły imprezę o rok. To spotkało się z mieszanymi uczuciami. Jedni pochwalali decyzję, inni uważali, że jest przesadzona. Od tego momentu informacji na temat przekładania i odwoływania kolejnych sportowych imprez było i jest coraz więcej.



W terminie nie zostaną rozegrane trzy inne imprezy rangi mistrzostw świata - w tenisie stołowym w Korei Płd. (pierwotny termin 22-29 marca), w short tracku w Seulu (13-15 marca), a także w hokeju na lodzie kobiet niższych dywizji, w tym te, które miały być rozegrane w Katowicach.



Zmiany kalendarza dotyczą także Formuły 1. Odwołano Grand Prix Chin w Szanghaju (19 kwietnia).



Koronawirus dotknął też kolarzy, którzy muszą zmienić swoje sezonowe plany. Odwołano już dwa słynne wyścigi Tirreno-Adriatico i klasyk Mediolan-San Remo, zaliczane do klasyfikacji World Tour.



Również kwalifikacje olimpijskie nie odbywają się zgodnie z harmonogramem. Dotyka to też polskich sportowców. Odwołano turniej kwalifikacyjny koszykarzy 3x3, który miał się odbyć w dniach 18-22 marca w indyjskim Bengaluru. Nowy termin imprezy, w której miała wystąpić m.in. reprezentacja Polski, nie jest znany.



Igrzyska olimpijskie w Tokio mają się odbyć na przełomie lipca i sierpnia. Na razie Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapewnia, że przygotowania idą zgodnie z planem i nikt nawet nie myśli o zmianie terminu.



Także mecze piłkarskie są przekładane lub odbywają się bez udziału publiczności - dotyczy to lig m.in. włoskiej, duńskiej, szwajcarskiej.



Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono już ponad 100 tys. przypadków zakażenia i ponad 3 tys. zgonów spowodowanych wirusem. Odwołano już liczne imprezy na całym świecie. Epidemia powoduje także problemy z przemieszczaniem się, wiele lotów jest odwoływanych.





