Bakterie jelitowe wspomagają leczenie raka

Wchodzące w skład flory bakteryjnej jelit Bifidobakterie aktywują system odpornościowy, zwiększając skuteczność nowej terapii stosowanej w leczeniu raka - wynika z badania zamieszczonego w „Journal of Experimental Medicine”.

Do tej pory w próbach klinicznych immunoterapii przeciwko CD47, polegającej na blokowaniu białka występującego na powierzchni komórek nowotworowych, uzyskiwano mieszane rezultaty. Niektórzy pacjenci reagowali na terapię bardzo dobrze. U innych nie wywoływała ona pożądanych efektów.



Okazało się, że skuteczność leczenia raka przy pomocy immunoterapii ukierunkowanej przeciwko białku CD47 zależy od obecności w jelitach bakterii z rodzaju Bifidobacterium. Zwierzęta posiadające takie bakterie lepiej reagują na leczenie. W badaniu na myszach wykazali to naukowcy z University of Texas Southwestern Medical Center i University of Chicago (USA).



Badacze zaobserwowali, że Bifidobakterie nie tylko gromadzą się w jelitach, ale również migrują w okolice guza, skąd uruchamiają szlak sygnałowy białka STING – ścieżkę sygnałową systemu immunologicznego pozwalającą na mobilizację komórek odpornościowych.



Dzięki temu komórki odpornościowe wspierane przez immunoterapię przeciwko CD47 mogą niszczyć nowotwór.

Podczas eksperymentów na myszach z nowotworem specjaliści ustalili, że na leczenie nie reagują zwierzęta pozbawione flory bakteryjnej. Z kolei gryzonie suplementowane bakteriami z rodzaju Bifidobacterium reagują pozytywnie.



– Nasze badanie pokazuje, że specyficzny członek jelitowej populacji mikroorganizmów wzmacnia przeciwnowotworową wydajność terapii przeciwko CD47 poprzez kolonizowanie guza. Podawanie określonych szczepów bakterii lub ich zmodyfikowanych odpowiedników może stanowić nowatorską i efektywną strategię optymalizacji różnych immunoterapii przeciwnowotworowych – komentuje dr Yang-Xin Fu, jeden z koordynatorów badania.



– Wyniki naszego badania otwierają nową drogę do badań klinicznych nad bakteriami i ich oddziaływaniem na guzy i mogą pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego niektórzy pacjenci z rakiem nie reagują na immunoterapię – dodaje Ralph R. Weichselbaum, inny członek zespołu.