Obrażał ludzi w sieci, Kidawa-Błońska przyszła do niego w odwiedziny, żeby zadrwić z prezydenta

O dziennikarzach TVP pisał „bydlaki, skur***yny”, o samej TVP „kur***zja”, o internautach „k***y, frajerzy, ch***”. Mowa o mężczyźnie podpisującym się jako Rafał Kubiak, znanym na Twitterze ze stosowanego wobec innych ludzi języka nienawiści. Gdy w 2018 r. za swój hejt został zablokowany przez twitterowe konto tvp.info – w jego obronie stanął Adam Bodnar. Teraz w odwiedziny przyszła do niego Małgorzata Kidawa-Błońska. Po co? By podziwiać pogardliwą wobec prezydenta makietę.

W czwartek kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta postanowiła zadrwić z prezydenta i wykluczonych komunikacyjnie mieszkańców miejscowości Końskie.



Po tym, jak przelały się przez media kpiny z głowy państwa za podpisanie ustawy „Kolej Plus” na peronie – rzecznik sztabu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej opublikował w sieci zdjęcie, na którym widać, jak posłanka śmieje się z makiety dworca, przedstawiającej scenę z Końskich.

Kampania wyborcza Prezydenta jest już inspiracją dla ludzi robiących makiety �� #PADnaPeronie ��

To jednak nie buduje powagi urzędu. W maju czas na zmianę, czas na #PrawdziwaPrezydent #Kidawa2020 pic.twitter.com/BQyQ3lAdNh — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) March 5, 2020

#wieszwiecej Polub nas

Do hejtu wobec Andrzeja Dudy przyłączył się również Sławomir Neumann, były szef klubu parlamentarnego PO, znany ze słów „W Tczewie są same p***eby, rzygam Tczewem”

Wielu zastanawiało się, czy sztab Kidawy-Błońskiej specjalnie przygotował taką makietę do zdjęcia, czy też skorzystał z czyjejś pomocy. Okazało się, że rękę wyciągnął do niej znany z obrażania innych internauta, który w wulgarnych słowach wypowiadał się również o dziennikarzach TVP.



Przygotowaniem figurki zajął się dzień wcześniej, co podpowiedział mu użytkownik Twittera @mat3oosh, który przy swoim nicku umieścił hasło „#OlejDudę”, a na jego profilu można znaleźć wpisy Sokuzburaka.

Nie podpuszczam Cię, ale na makietę tego nie wstawisz �� — Der MaTi #OlejDudę (@mat3oosh) March 4, 2020

Kubiak podjął wyzwanie i przygotował makietę, którą dzień później pochwaliła się Kidawa-Błońska.