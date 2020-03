Polonia Warszawa ma nowego sponsora

Polonia Warszawa ma oficjalnie nowego sponsora. Został nim francuski biznesmen Gregoire Nitot, który przejął pakiet większościowy warszawskiego klubu.

– Dzisiaj rano wpłynęły pierwsze pieniądze – poinformowała w rozmowie z Radiem dla Ciebie Anna Wyganowska-Krzynówek, prezes zarządu klubu.



Zarząd otrzymane środki już rozdysponował. – Będą one przeznaczone na bieżące wydatki i zaległe wynagrodzenie dla piłkarzy, którzy pozostali, grają w Polonii i są wierni klubowi – dodała w rozmowie z RDC prezes.



Gregoire Nitot posiada obecnie 50 procent udziałów akcji. Kibice i działacze Polonii Warszawa liczą, ze inwestycja zapewni stołecznemu klubowi stabilność, a może nawet powrót do ekstraklasy. Według doniesień medialnych Francuz ma zainwestować w klub 4 miliony złotych.



Polonia to dwukrotny mistrz Polski (1946, 2000). Po raz ostatni występowała w ekstraklasie w sezonie 2012/13, po którym nie otrzymała licencji na grę na najwyższym szczeblu. W kolejnych latach zmagała się z coraz większymi kłopotami finansowymi.



Obecnie występuje w 3. lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywek. W tabeli grupy 1. zajmuje po osiemnastu kolejkach przedostatnie (17.) miejsce z dorobkiem 16 punktów. Do bezpiecznej strefy traci jeden punkt.

