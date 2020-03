Schetyna o mediach publicznych: Jedyne media informacyjne docierające do Polski lokalnej

– Uważam, że to jest absolutnie kluczowy moment, to podpisanie tej ustawy – tak Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej odniósł się do ustawy dotyczącej przekazania rekompensaty mediom publicznym.

– Proszę pamiętać, to są media, które docierają w trzydziestu kilku procentach, jako jedyne media informacyjne, do tej właśnie Polski o której mówimy – polski lokalnej – stwierdził w programie „Onet rano” były przewodniczący Platformy Obywatelskiej odnosząc się do TVP i Polskiego Radia oraz ich oddziałów lokalnych.



Schetyna w rozmowie z Jarosławem Kuźniarem podkreślał wagę decyzji prezydenta ws. ewentualnego weta wobec ustawy. Polityk opozycji sugerował, że decyzja będzie miała duży wpływ na wynik wyborów. – Wiec ja uważam, że to jest absolutnie kluczowy moment – to podpisanie tej ustawy – i kluczowe medium do tego, żeby myśleć o tym, aby wygrać wybory – powiedział Schetyna.



W połowie lutego Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Od tamtej pory ustawa czeka na podpis głowy państwa.



Liczne środowiska złożyły do prezydenta Andrzeja Dudy apel o podpisanie ustawy. Z kolei opozycja domaga się od prezydenta weta i przekazania funduszy na służbę zdrowia, co jest niemożliwe ze względu na charakter rekompensaty, która ma być wypłacona w formie skarbowych papierów wartościowych, a nie w gotówce.





