Epidemia koronawirusa zagraża organizacji Eurowizji w Holandii

Holenderska telewizja NPO, która jest współorganizatorem tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji, poinformowała w piątek, że rozważa różne możliwości w związku z zagrożeniem koronawirusem. Wydarzenie ma się odbyć między 12 a 16 maja w Rotterdamie.

Cytowany przez agencję Reutera rzecznik nadawcy powiedział, że organizatorzy Eurowizji będą się stosowali do zaleceń holenderskich władz medycznych przy decydowaniu o formie konkursu. Nie zdradził jednak, jakie możliwości są brane pod uwagę.



W Holandii do tej pory nie wprowadzono żadnych ograniczeń dotyczących publicznych zgromadzeń. W piątek rano potwierdzono pierwszą w tym kraju śmiertelną ofiarę koronawirusa, a w czwartek instytucje rządowe informowały o 82 przypadkach infekcji.



Konkurs Eurowizji zaplanowano w hali widowiskowej w Rotterdamie, mogącej pomieścić ponad 16 tys. ludzi. Transmisje telewizyjne są zazwyczaj śledzone przez około 200 mln widzów.



W tegorocznej, 65. edycji konkursu wezmą udział reprezentanci 41 krajów. Holenderski artysta Duncan Laurance wygrał ubiegłoroczną Eurowizję, dlatego w tym roku turniej odbędzie się w Niderlandach, które będą gościły to wydarzenie po raz piąty.

