Ponad 100 tysięcy zakażonych. Koronawirus rozprzestrzenia się na kolejne kraje [MAPA]

Liczba zakażeń wirusem SARS-Cov-2 na całym świecie przekroczyła sto tysięcy i wynosi obecnie 100 278 odnotowanych przypadków – wynika z interaktywnej mapy naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa. COVID-19 doprowadził już do 3,4 tys. zgonów.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Mapę opracowali naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa z amerykańskiego miasta Baltimore. Wykorzystano w niej dane pochodzące między innymi od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), amerykańskiego federalnego urzędu Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).



Zobacz mapę z zasięgiem koronawirusa Zdecydowana większość z ponad stu tysięcy zakażeń koronawirusem pochodzi z Chin kontynentalnych. W prowincji Hubei, gdzie po raz pierwszy wykryto wirusa, odnotowano dotąd 67,5 tys. zakażeń. Tam też z powodu choroby zmarło najwięcej osób – 2 931.



W Polsce pierwsze zakażenie oficjalnie potwierdzono w czwartek nad ranem. Dotąd nie odnotowano innych przypadków COVID-19 na terenie naszego kraju.



GIS ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie zaleca podróży do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu, a w Europie – głównie do Włoch, które są największym skupiskiem koronawirusa na kontynencie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: gisanddata.maps.arcgis.com

Najnowsze przypadki koronawiurusa na świecie można śledzić na bieżąco