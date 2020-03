Szumowski: Nie ma bezpośredniego zaburzenia łańcucha dystrybucji leków

Nie ma w tej chwili bezpośredniego zaburzenia łańcucha dystrybucji leków – poinformował w Brukseli szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że podpisał dokument, na mocy którego Polska przystąpi do mechanizmu wspólnych zakupów wyrobów medycznych.

W Brukseli odbyło się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów zdrowia zwołane w związku z epidemią koronawirusa. W jego trakcie mieli oni ocenić poziom gotowości na rozprzestrzenianie się epidemii i rozmawiać o skoordynowanej reakcji na szczeblu UE.



Minister Szumowski ocenił, że było to ważne spotkanie. – Większość krajów przekazała informacje, co się dzieje u nich, jak reagują na zagrożenie koronawirusem. Widzimy bardzo dużą rozpiętość od Włoch, Niemiec, Francji aż po takie kraje, gdzie są pojedyncze przypadki koronawirusa – powiedział dziennikarzom Szumowski po zakończeniu spotkania.



Poinformował, że poprosił kraje, które mają już większe doświadczenie z koronawirusem, o informacje i uwagi dotyczące tego, gdzie są największe wyzwania i trudności. – Wiemy, że we Francji już podwyższają stan gotowości – dodał.

– Podniosłem jeszcze jedną kwestię, żeby dokładnie analizować bezpieczeństwo lekowe – powiedział Szumowski.



Minister przekazał, że „nie ma w tej chwili bezpośredniego zaburzenia łańcucha dystrybucji leków”.



– Ale wszyscy podkreślali, że musimy w tej chwili na ten element bardzo zwrócić uwagę, żeby za kilka miesięcy nie mieć istotnych problemów w Unii Europejskiej – powiedział.



Jak przekazał, wszyscy podnosili kwestię dostępności do środków ochrony osobistej. – Wiemy, że cześć krajów zablokowało w ogóle eksport, jak Niemcy czy Francja. Były próby tłumaczenia tych zachowań – mówił Szumowski.

źródło: pap

Szef resortu zdrowia poinformował, że w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego podpisał w piątek dokument na mocy którego Polska przystąpi do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień, w ramach których państwa członkowskie kupują m.in. środki medyczne. Ma to m.in. zapewnić dostęp do szczepionki przeciwko koronawirusowi, jeśli taka się pojawi.