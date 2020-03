Zapowiadali likwidację CBA. Kidawa-Błońska: Musimy coś stworzyć na nowych zasadach

Politycy Platformy Obywatelskiej w swoich wypowiedziach wielokrotnie wyrażali opinię, że Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno zostać zlikwidowane – mówił o tym m.in. w 2016 r. ówczesny lider ugrupowania Grzegorz Schetyna. Teraz w podobnym tonie głos zabrała kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Posłanka stwierdziła, że „musimy stworzyć coś na nowych zasadach”.

Centralne Biuro Antykorupcyjne do życia zostało powołane w 2006 r. Od lat z jego funkcjonowania nie byli zadowoleni politycy obecnej opozycji. Nie było więc zaskoczeniem, gdy w październiku 2016 r. na konwencji krajowej przewodniczący PO Grzegorz Schetyna (obok likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej) w program ugrupowania wpisał likwidację CBA.



Wielokrotnie także szefowie służb, którzy kierowali nimi w czasach PO, a także inni politycy tej partii mówili o tym, że CBA trzeba zlikwidować, a sprawą korupcji powinny się zająć policja i kontrwywiad cywilny.



W czwartek Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła województwo wielkopolskie. Na spotkaniu z mieszkańcami Trzcianki została zapytana o to, „jak widzi przyszłość CBA”.



– Po raz kolejny rozmawiamy o instytucji, która powinna w państwie funkcjonować, ale powinna funkcjonować dla dobra obywateli, a nie dla dobra jednej formacji – oceniła kandydatka PO.



Wyraziła przy tym opinię, że w kraju potrzebne są służby, które „czuwają nad tym, żeby nikt nas nie wykorzystywał, nie oszukiwał, nie okradał, żeby pilnował, żeby nie było korupcji”.



– Ale to powinna być służba dla obywateli, dla naszego państwa, a nie dla partii. Więc znowu musimy coś stworzyć na nowych zasadach – stwierdziła.

