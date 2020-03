Kilkanaście przypadków koronawirusa na statku płynącym po Nilu

Do 15 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Egipcie. 12 przypadków wykryto na statku wycieczkowym płynącym po Nilu z Asuanu do Luksoru – przekazało egipskie ministerstwo zdrowia.

źródło: agencja reutera, pap

Do tego momentu w Egipcie były potwierdzone trzy przypadki koronawirusa, w tym jeden u obywatela tego kraju. Jeden z zarażonych miał już wrócić do zdrowia. Egipt był pierwszym afrykańskim krajem, do którego dotarł nowy wirus z Wuhanu.Zakażenie koronawirusem podejrzewano wcześniej także wśród pasażerów innych statków wycieczkowych na świecie – Diamond Princess i Aida Aura.