Śląsk: policja zatrzymała na stacji paliw kobietę z podejrzeniem koronawirusa

Policja zatrzymała na stacji benzynowej w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie) samochód, którym podróżowała kobieta z podejrzeniem koronawirusa. Pasażerowie samochodu zostali przewiezieni karetką do szpitala w Bolesławcu.

Jak powiedział, Kamil Rynkiewicz pełniący obowiązki rzecznika prasowego dolnośląskiej policji, w czwartek policja interweniowała na stacji benzynowej w Lwówku Śląskim.



– Po informacji od służb medycznych zlokalizowaliśmy samochód, w którym mogą przebywać osoby, wobec których istnieje konieczność przebadania i zabezpieczaliśmy pojazd do momentu przybycia służb medycznych – przekazał. Dodał, że policjanci byli wyposażeni w środki ochrony osobistej.



Według informacji podawanych przez portal „Lwówek na sygnale”, samochodem jadącym z Niemiec, z obszaru, gdzie potwierdzono obecność koronawirusa, podróżowali 21-letnia kobieta i 28-letni mężczyzna. Jak podaje portal, kobieta miała wysoką gorączkę, kaszel i duszności.



Pasażerowie samochodu zostali przewiezieni karetką pogotowia na oddział zakaźny do szpitala w Bolesławcu. – Jedna osoba została hospitalizowana, a druga zwolniona do domu i przebywa na obserwacji pod nadzorem epidemiologicznym – powiedział Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim mgr farm. Mikołaj Żyłka.

Dodał, że dwie osoby, które pracowały na stacji benzynowej, zostały objęte przez sanepid nadzorem epidemiologicznym.



– Oceniliśmy też sytuację epidemiologiczną na stacji. Kontakt osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem ze stacją paliw był krótki, była to kwestia tankowania i zapłacenia rachunku. Wobec tego pracownicy stacji niezwłocznie zdezynfekowali blat biurka i uchwyty dystrybutora paliwa. Uznaliśmy, że stacja może dalej funkcjonować – dodał.



Według danych przedstawionych w piątek przez wojewodę dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, na terenie Dolnego Śląska osiem osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem koronawirusa, 87 objętych jest kwarantanną lub izolacja, a 260 pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym.