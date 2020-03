Andrzej Duda staje w obronie żony. „Jej pasją jest niesienie pomocy ludziom”

Ci, którzy są nieprzychylnie do mnie nastawieni, atakują moją żonę – padają słowa o tym, że nic nie robi. Pracuje bardzo dużo: prowadzi przede wszystkim działalność charytatywną, włącza się też w działalność edukacyjną – mówi o pierwszej damie prezydent Andrzej Duda. To komentarz do ataków, których celem w ostatnim czasie stała się Agata Kornhauser-Duda. W sobotę żona kandydata ludowców na prezydenta Paulina Kosiniak Kamysz mówiła m.in. o tym, że ona nie dałaby się „zamknąć pod kryształowym żyrandolem”.

Na sobotniej konwencji w Jasionce żona Władysława Kosiniaka-Kamysza oświadczyła, że będzie aktywną pierwszą damą, nie zaś „milczącą”, która nie ma swojego zdania i „chowa się za ogrodzeniem prezydenckiego pałacu i wyłącznie statystuje swojemu mężowi”.



– Będę krzyczeć, będę przypominać o nas – o kobietach, o słabszych, niepełnosprawnych, o wartościach, które są dla nas najważniejsze. (…) Nie dam się zamknąć pod kryształowym żyrandolem – oświadczyła żona kandydata PSL.



Wtórował jej rzecznik PSL. „Obecna pierwsza dama ani nie mówi, ani nie działa” – napisał Miłosz Motyka na Twitterze.

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy rolą pierwszej damy nie jest uczestniczenie w tzw. „twardej polityce”.– Moja żona bardzo dużo pracuje, ma codziennie bardzo dużo spotkań, wyjazdów; prowadzi przede wszystkim działalność charytatywną, włącza się także w działalność edukacyjną. To jest dla niej ważne. Jej pasją jest niesienie pomocy ludziom i zajmuje jej to rzeczywiście bardzo wiele czasu – mówił prezydent w TV Trwam.Jak wyjaśnił, przed telewizyjnym wywiadem rozmawiał z małżonką, która wróciła z serii spotkań do Warszawy, ale często zdarza się, że pierwsza dama pracuje do późna.– A że nie chce się wypowiadać na tematy, które są – ja tak mówię – „twardą polityką”, to bardzo dobrze, że taką decyzję podjęła – powiedział Andrzej Duda.

W jego opinii nie taka jest rola pierwszej damy, a prowadzenie „twardej polityki” to rola jej męża, który został wybrany na urząd prezydenta i „wziął na siebie tą odpowiedzialność”. – Żona absolutnie nie musi się w to włączać; ja nie widzę żadnej potrzeby – dodał.



Przyznał przy tym, że „jeśli jakaś pani ma wolę, żeby się włączać (w trudne polityczne tematy – red.)” i jest pierwszą damą, to nie ma nic przeciwko temu.



– Ale nie uważam, żeby to był obowiązek pierwszej damy. Obowiązkiem jest wspólnie z mężem realizować funkcje reprezentacyjne i zajmować się właśnie działalnością charytatywną, społeczną czy edukacyjną, czyli tym, co można określić mianem miękkiej polityki – podkreślił prezydent.

