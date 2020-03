Policja przeszukała działkę znajomego Iwony Wieczorek

Policja kontynuuje poszukiwania związane ze śledztwem po zaginięciu Iwony Wieczorek na sopockich działkach. W czwartek po 10 latach od zaginięcia maturzystki funkcjonariusze przeszukiwali działkę jednego ze znajomych dziewczyny.

Informację o wznowieniu w piątek policyjnych czynności potwierdziło biuro prasowe Prokuratury Krajowej w Warszawie.



W czwartek policja zaczęła przeszukania ogródka działkowego w Sopocie, który należy do rodziny jednego ze znajomych Iwony Wieczorek. Przed wyjściem na imprezę do sopockiego klubu towarzystwo grillowało właśnie na tej działce.



Funkcjonariusze kontynuują przeszukania terenów działkowych. Mają do dyspozycji specjalistyczny sprzęt.



Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek jest prowadzona w tzw. Archiwum X, działającym w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.



Iwona Wieczorek zaginęła 10 lat temu. Wyszła ze znajomymi na imprezę do sopockiego klubu i już nie wróciła do domu.

#wieszwiecej Polub nas