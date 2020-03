Bazylika Bożego Narodzenia w Betlejem zamknięta do odwołania

Palestyńskie władze do odwołania zamknęły Bazylikę Bożego Narodzenia w Betlejem. Powodem jest zagrożenie koronawirusem. Pierwsze na terenach palestyńskich przypadki wykryto w hotelu w Beit Jala niedaleko Betlejem. Władze Autonomii Palestyńskiej wprowadziły stan wyjątkowy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Palestyński premier Mohammed Sztajeh poinformował, że stan wyjątkowy został wprowadzony na okres 30 dni. – Zamknięte zostają wszystkie szkoły, przedszkola, uniwersytety. Wszyscy lekarze powinni stawić się do pracy, by chronić ludzi. Przejazdy między miastami powinny zostać ograniczone do minimum – powiedział polityk w telewizyjnym przemówieniu.Władze zakazały też przyjazdów na tereny palestyńskie zagranicznym turystom, a dotychczasowe rezerwację zostały odwołane. Znajdująca się w centrum Betlejem Bazylika Bożego Narodzenia, wybudowana w miejscu narodzin Chrystusa, została całkowicie zamknięta dla zwiedzających.– Bazylika została zamknięta i będzie teraz poddana dezynfekcji do czasu, aż sytuacja się nie zmieni. Hotele nie będą przyjmowały turystów przynajmniej przez dwa tygodnie – zapowiedziała palestyńska minister turystyki Rula Maja.Zamknięte zostały też wszystkie inne kościoły chrześcijańskie oraz meczety w rejonie Betlejem i w Nablusie. Izraelskie wojsko w porozumieniu z władzami palestyńskimi zamknęło wjazd do Betlejem.W czwartek poinformowano o siedmiu przypadkach koronawirusa w jednym z hoteli w Beit Jala. Chorzy to pracownicy hotelu, którzy prawdopodobnie zakazili się od mieszkających tam turystów.W sąsiednim Izraelu odnotowano jak dotąd 15 przypadków zakażeń koronawirusem. Władze czasowo zabroniły wjazdu obywatelom kilku krajów Europy, Azji oraz sąsiednich państw arabskich, gdzie wykryto wiele przypadków wirusa.