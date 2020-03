Mali Chińczycy uczą się w domach

Miliony uczniów szkół w Szanghaju i prowincji Guangdong na południu Chin rozpoczęły w tym tygodniu lekcje zdalne – przed telewizorami, komputerami i telefonami. Szkoły są wciąż zamknięte z powodu epidemii koronawirusa.

Zajęcia na odległość rozpoczęły się od ceremonii wciągnięcia flagi na maszt. Państwowe media ilustrowały tę informację zdjęciem chłopca w biało-granatowym mundurku szkolnym, stojącego w domu na baczność i salutującego przed flagą komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej, widoczną na ekranie telewizora.



Już od początku tygodnia co rano uczniowie kantońskich podstawówek oglądają trzy nagrane wcześniej 10-minutowe lekcje wideo. Po południu łączą się z nauczycielami przez wideokonferencję na żywo. Rodzice powinni przesyłać zdjęcia i filmiki dokumentujące naukę w domu, choć lekcje nie są obowiązkowe. – Nauczyciele są ostrożni w słowach. Zawsze mówią, że wszystko jest dobrowolne – mówi matka dziewczynki.



– Według oficjalnego komunikatu (po powrocie do szkół) uczniowie będą musieli zacząć program od początku, więc raczej nie będzie w tym roku letnich wakacji – martwi się Yao Yao. Dodaje jednak, że taka decyzja jest zrozumiała, bo nie wszystkie dzieci mają dostęp do lekcji online.

źródło: pap

Chinami wstrząsnęły niedawno doniesienia o 15-latce ze wsi w prowincji Henan, która usiłowała popełnić samobójstwo. Uczennica gimnazjum połknęła duże ilości lekarstw, bo jej rodzina nie miała pieniędzy, by kupić jej telefon, za pomocą którego mogłaby uczestniczyć w lekcjach – twierdziły chińskie media. Życiu dziewczyny nie zagraża już niebezpieczeństwo.Według Yao Yao przyczyną tego dramatycznego kroku mogła być presja ze strony nauczycieli i obawa przed słabymi wynikami na egzaminach. – W Chinach wszyscy współzawodniczą i chcą być najlepsi. Rywalizacja jest wszędzie – mówi mieszkanka Kantonu.