Kolejne starcie gwiazd w „Star Voice. Gwiazdy mają głos”

W piątek o godz. 20.35 w TVP2 kolejny odcinek zmagań gwiazd, celebrytów i sportowców w nowym show na żywo „Star Voice. Gwiazdy mają głos”.

Za nami pierwszy odcinek programu, w którym Aleksiej Jarowienko podbił serca widzów i zapewnił sobie zwycięstwo fantastycznym wykonaniem piosenki „Strangers in the night” z repertuaru Franka Sinatry. Wygrane 10 tys. zł przeznaczył na potrzeby Fundacji Na Ratunek.



Już dziś widzów czekają ponownie ogromne emocje – tym razem usłyszą hity „Najlepsze do tańca”. Jak lubiany aktor Tadeusz Chudecki poradzi sobie z wielkim hitem Heleny Vondrackovej – „Malovany Dzbanku”? I jak oceni to wykonanie królowa czeskiej sceny?



Do tańca porwie widzów gorący hit Lou Begi „Mambo No. 5” w wykonaniu Jacka Lenartowicza, jak również przeboje rodzimej sceny: piosenka Kasi Sobczyk „Nie bądź taki szybki Bill” w interpretacji Mileny Sadowskiej, czy jeden z najnowszych przebojów Golec uOrkiestra i Bedoes „Górą ty”, z którym zmierzy się Marcin Urbaś.

#wieszwiecej Polub nas

teraz odtwarzane „Star Voice. Gwiazdy mają głos”