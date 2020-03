Testy na koronawirusa już na statku Grand Princess. Stoi w porcie z 3 tys. osób na pokładzie [WIDEO]

Gwardia Narodowa Kalifornii zrzuciła zestawy testowe na koronawirusa na statek Grand Princess, który stoi w porcie przy wybrzeżu stanu Kalifornia. Na jego pokładzie znajduje się ponad 3 tys. osób. Decyzję o przerwaniu rejsu podjęto ze względu na śmierć 71-letniego mężczyzny, zakażonego koronawirusem.

Mężczyzna, który był na statku od 11 do 21 lutego, zmarł w środę w hrabstwie Place w pobliżu Sacramento z powodu komplikacji chorobowych.



Część płynących z nim osób nadal jest na pokładzie Grand Princess. Co najmniej dwie zostały przebadane w tym tygodniu i otrzymały pozytywny wynik na koronawirusa.



Statek musi pozostać na morzu, dopóki nie będzie wyników testów. powinny być gotowe już w piątek.

Coast guard finally bringing test kits & hopefully some medical controls to the #GrandPrincess.



Let's try not to make a mess of this like Japan did with #DiamondPrincess.



Proper threat controls, including the flow of air and other potential #coronavirus contaminants. pic.twitter.com/9FymxtH3oV