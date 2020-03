Kolejne pismo NSZZ „Solidarność” do prezydenta ws. rekompensaty dla mediów publicznych

Słabe media publiczne, to silne media komercyjne, które nie zawsze dostrzegają polską rację stanu. Szkoda, że rekompensowanie utraconych dochodów dla mediów publicznych odbywa się w gorącym czasie wyborczym, który jest wykorzystywany do brudnej walki politycznej – argumentują w liście do prezydenta Andrzeja Dudy przedstawiciele Krajowej Sekcji Radia i Telewizji NSZZ „Solidarność”. To kolejny apel do głowy państwa o podpisanie ustawy dotyczącej przekazania mediom publicznym rekompensaty.

W połowie lutego Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Od tamtej pory ustawa czeka na podpis głowy państwa.



W liście Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PRiTV do prezydenta zaznaczono, że ustawa uchwalona przez Sejm nie jest dodatkowym dofinansowaniem mediów publicznych, lecz rekompensatą za zwolnienia grup społecznych z płacenia abonamentu. W piśmie zwrócono także uwagę, że przeciwnicy celowo ukrywają fakt, że media publiczne to: 16 Regionalnych Spółek Radiowych, Radio Główne, 16 Regionalnych Zakładów Telewizyjnych, Zakład Główny oraz Polska Agencja Prasowa.



Jak podkreślono, pieniądze z abonamentu powinny być podstawą utrzymania regionalnych mediów publicznych.



„Niestety od lat brak ściągalności abonamentu powoduje niestabilną sytuację na regionalnym rynku medialnym w Polsce. To właśnie regionalne rozgłośnie radiowe oraz oddziały Telewizji Polskiej mają szczególne znaczenie dla społeczności regionalnych oraz dla budowania ich Małych Ojczyzn” – wskazano w piśmie do prezydenta.

źródło: TVP Info

Zdaniem związku zła sytuacja polskich mediów publicznych została spowodowana przez byłego premiera Donalda Tuska, który apelował do Polaków, żeby nie płacili abonamentu radiowo-telewizyjnego. W liście do prezydenta zaznaczono także, że „słabe media publiczne, to silne media komercyjne, które nie zawsze dostrzegają polską rację stanu”.„Szanowny Panie Prezydencie, odnosimy się do Pana z wielkim szacunkiem mając na uwadze mijającą kadencję oraz wszystko to, co zrobił Pan dla zwykłych ludzi w Polsce i dlatego pozostajemy w nadziei, że podpisze Pan Ustawę Medialną rekompensującą utracone dochody mediów publicznych w Polsce” – czytamy w podsumowaniu listu adresowanego do Andrzeja Dudy.