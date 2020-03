Działacz LGBT depcze i pali flagę Polski. „Nie wyszło, ale zamiar miałem”

Chciałem ją spalić, ale mi nie wyszło; są tylko dziury i została zbezczeszczona – mówi na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu działacz szczecińskiej organizacji LGBT Sławomir Kuleta. Mężczyzna – jak twierdzi – w proteście przeciwko władzom państwowym postanowił spalić flagę Polski. Narodowy symbol wpierw podeptał, a następnie z zapałkami zabrał się za jego podpalanie.

– Witam. Nazywam się Sławek Kuleta. Reprezentuję organizację gejowską Forum LGBT. To jest moja flaga. Przepraszam. Pomyliłem się. To nie jest moja flaga, to jest flaga Polski – mówi na wstępnie nagrania. Jak przyznaje, jest świadomy, że za taki czyn grozi mu nawet więzienie.



Mężczyzna twierdzi jednak, że jako homoseksualista przez 10 lat był okłamywany przez Polskę „co do istnienia decyzji administracyjnej, która nigdy nie istniała”. – Gdy się w końcu o tym dowiedziałem, wytoczyłem Polsce proces i Polska mi odpowiedziała pozwem. Znów zaczęła mnie okłamywać – wyjaśnia.



Jak mówi, „ma już tego dość, więc bezcześci polską flagę na znak protestu”. Jednocześnie prosi prezydenta Andrzeja Dudę, by go uniewinnił za ten czyn”.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: Facebook

– Może gdy prezydent Polski otrzyma mój list z prośbą o ułaskawienie, przypomni mu się, że zarzucam mu okłamywanie mnie przez 10 lat – dodaje.Flaga Polski okazała się niełatwa do spalenia – powstały jedynie dziury w miejscach, gdzie Kuleta zapałkami próbował zaprószyć ogień. Jemu jednak wystarczy to, że „została zbezczeszczona”.Kodeks karny w art. 137 – który mówi o znieważeniu symboli narodowych – dla osoby, która „publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy” przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.