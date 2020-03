Do milionów polskich domów trafią bezpłatne ulotki nt. koronawirusa

Zgodnie z zapowiedziami szefa KPRM Michała Dworczyka, rozpoczął się druk ulotek z informacjami o postępowaniu w przypadku zetknięcia z koronawirusem. Broszurki będą dystrybuowane przez Pocztę Polską.

Bezpłatne ulotki mają trafić do blisko 15 mln gospodarstw domowych.



– Poczta Polska aktywnie włączyła się w rządowe działania związane z informowaniem Polaków o koronawirusie. Wiele razy sprawdziliśmy się jako partner państwa w realizacji kluczowych dla społeczeństwa programów i działań. Posiadamy największą w kraju infrastrukturę, dzięki której docieramy do wszystkich gospodarstw domowych, zlokalizowanych nawet w najdalszych zakątach naszego państwa. Jako jedyna instytucja w Polsce możemy zapewnić sprawną i szybką dystrybucję rządowych ulotek dotyczących korona wirusa – powiedział cytowany w komunikacie prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.



Dodatkowo 5 mln ulotek będzie rozdawanych klientom. We wszystkich placówkach zostanie również rozwieszone 15 tys. plakatów informacyjnych.



Oprócz gospodarstw domowych, ulotki będą dostępne m.in. na stacjach paliw, w oddziałach banków oraz firmach ubezpieczeniowych. W akcję informacyjną włączyły się zarówno największe spółki państwowe, jak też wiele mniejszych firm. W sumie przygotowano 25 mln ulotek.



Ulotki informacyjne są wspólną akcją Kancelarii Premiera, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.



Podczas środowej konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk przyznał, że pod uwagę brane są także propozycje przedstawicieli opozycji, w tym m.in. druk ulotek w języku ukraińskim.

