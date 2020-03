Skoki narciarskie: Raw Air w cieniu zarazy

Sześć konkursów w dziesięć dni, a dla najlepszego czek o wartości 60 tys. euro. Rusza Raw Air, czyli najbardziej wyczerpująca impreza sezonu. Zwycięzcę poznamy 15 marca. Chyba że wszystko pokrzyżuje koronawirus.

Czwarta edycja Raw Air rozpoczyna się wieczorem w Oslo. Do klasyfikacji generalnej będą liczone wszystkie skoki oddane zarówno w kwalifikacjach, jak i w konkursie.



Zawody w Norwegii zawsze cieszyły się sporym zainteresowaniem kibiców. A zwłaszcza tych z Polski. Polacy stanowią największą grupę wśród obcokrajowców mieszkających nad fiordami. Według oficjalnych statystyk w ubiegłym roku mieszkało ich ponad 100 tys.



Kamilowi Stochowi i Dawidowi Kubackiemu doping rodaków nie zda się na wiele. W czwartek wieczorem władze Oslo podjęły decyzje, że zawody na słynnej skoczni w Holmenkollen odbędą się bez udziału publiczności. „To środek bezpieczeństwa podjęty w związku ze światową epidemią COVID-19” – poinformowała Międzynarodowa Federacja Narciarska.



Dla Norwegów to ogromny problem. Tuż obok skoczni w Oslo w weekend rozgrywany jest także Puchar Świata w narciarstwie biegowym. Obie imprezy tworzą Holmenkollen Skifestival i ściągają na trybuny kilkadziesiąt tysięcy kibiców.

– To bardzo niefortunna sytuacja dla nas wszystkich. Ale oczywiście respektujemy podjęte decyzje, bo zdrowie jest najważniejsze – powiedział sekretarz generalny norweskiej federacji Bretten Berg.



Do tej pory nie podjęto decyzji czy kolejne konkursy w Lillehamer, Trondheim czy Vikersund odbędą się z udziałem publiczności. Bilety wciąż można kupować przez internet.



Z kibicami czy bez faworytem Raw Air będą Stefan Kraft i Karl Geiger. To między tą dwójką toczy się walka o Kryształową Kulę. Póki co Austriak ma 118 punktów zapasu nad Niemcem.



Podczas poprzedniego weekendu w Lahti obaj zgodnie zmieniali się na pierwszym miejscu w konkursie indywidualnym. W piątek triumfował Kraft, w niedzielę Geiger.

A nasi? Kubacki nie skacze już z takim błyskiem jak na przełomie roku, ale regularnie melduje się w pierwszej dziesiątce. Dla triumfatora Turnieju Czterech Skoczni to i tak najlepszy sezon w karierze, a nagrodą dla niego może być miejsce na podium w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Skoczek z Nowego Targu zajmuje trzecie miejsce z 32-punktową przewagą nad Ryoyu Kobayashim. Piąty w zestawieniu generalnym jest Stoch, ale jego strata do Kubackiego liczona jest już w setkach punktów.



W Norwegii są także Piotr Żyła, Jakub Wolny, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł. Siódmym Polakiem miał być Klemens Murańka, ale ze startu wykluczyła go kontuzja nadgarstka.



Z naszej perspektywy najważniejszy będzie konkurs w Vikersund. W klasyfikacji lotów trzecie miejsce zajmuje bowiem Żyła, który od prowadzącego Krafta ma tylko o 31 punktów mniej. Żadnemu Polakowi nie udało się jeszcze zdobyć małej Kryształowej Kuli w tej specjalności.



Będzie to też próba generalna przed mistrzostwami świata w lotach, które odbędą tuż po zakończeniu Raw Air. Walka o medale ma rozpocząć się za dwa tygodnie w Planicy. Jak na razie przygotowania idą zgodnie z planem do najważniejszej imprezy sezonu.



Ale jak będzie wyglądać sytuacja, kiedy zawodnicy spotkają się w Słowenii, tego nie wie nikt. Planica położona jest o zaledwie o kilkanaście kilometrów od włoskiej granicy.



Kwalifikacje do niedzielnego konkursu o godz. 19.30.