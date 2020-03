Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w Wielkiej Brytanii

Druga osoba zmarła w Wielkiej Brytanii z powodu koronawisusa – podało radio LBC. Ofiarą jest pacjent w wieku osiemdziesięciu kilku lat, który miał też inne problemy zdrowotne.

#wieszwiecej Polub nas

Jak podało radio LBC, lekarze w szpitalu w Milton Keynes w środkowej Anglii, czekają obecnie na potwierdzenie, czy faktycznie przyczyną zgonu był wirus Covid-19.Lekarze, którzy zajmowali się pacjentem, mają poddać się izolacji, zaś oddział, gdzie doszło do zgonu przechodzi obecnie odkażanie.Pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa w Wielkiej Brytanii jest kobieta w wieku siedemdziesięciu kilku lat, która w środę zmarła w szpitalu w Reading na zachód od Londynu. Ona również cierpiała wcześniej na inne schodzenia.Według podanego w czwartek po południu bilansu, dotychczas w Wielkiej Brytanii potwierdzono 161 przypadków koronawirusa, z czego 18 osób już zwalczyło chorobę.Ministerstwo zdrowia poinformowało również, że od momentu, gdy epidemia wyszła w styczniu poza Chiny kontynentalne, w Wielkiej Brytanii przeprowadzono 18083 testy na obecność koronawirusa.Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do dziewięciu, zdiagnozowano też 154 nowe przypadki zakażenia; w sumie już 577 osób zostało zainfekowanych koronawirusem - poinformowało w piątek francuskie ministerstwo zdrowia i solidarności.Rząd przygotowuje się do wprowadzenia 3. stadium środków prewencyjnych, co może oznaczać – jak wyjaśnia AFP – zawieszenie transportu publicznego, ograniczenie zgromadzeń i zamykanie kolejnych szkół. Kroki takie mogą być podejmowane stopniowo, lub od razu na wielką skalę.

Z kolei w Chinach w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 30 osób.



Najwięcej zgonów – 29 – odnotowano w prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie znajduje się pierwotne ognisko epidemii koronawirusa, w tym 23 w jej stolicy, 11–milionowym mieście Wuhan.



Całkowita liczba zakażonych koronawirusem w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 80 552, a łączna liczba ofiar śmiertelnych – 3042.



Holenderski instytut zdrowia publicznego i środowiska (RIVM) poinformował, że 86-letni mężczyzna zmarł z powodu Covid-19. Jest to pierwszy w tym kraju przypadek śmierci na skutek zakażenia koronawirusem.



Premier Słowacji Peter Pellegrini poinformował o pierwszym wykrytym na jej terytorium przypadku nosicielstwa koronawirusa. Zarażenie potwierdzono u 52-letniego mężczyzny, który przebywa obecnie w klinice uniwersyteckiej w Bratysławie.



Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem potwierdziły władze Bhutanu. Zainfekowanym jest 76–letni amerykański turysta.



Mężczyzna przyjechał do Bhutanu we wtorek z Indii. W czwartek został przyjęty do szpitala, gdzie wykonano testy na obecność koronawirusa, które okazały się pozytywne – podano na Facebooku kancelarii premiera Lotaya Tsheringa.



W związku ze stwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem rząd Bhutanu zakazał wjazdu na terytorium kraju wszystkim turystom na okres dwóch tygodni. Zakaz wprowadzono w trybie natychmiastowym.





Pierwszy przypadek koronawirusa w Watykanie W Watykanie potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa – ogłosiło biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Z tego powodu zawieszone zostały wizyty... zobacz więcej

Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem potwierdziło też Ministerstwo Zdrowia Kamerunu. Zakażony to 58-letni obywatel Francji, który 24 lutego przybył do stolicy Kamerunu Jaunde i został już poddany kwarantannie w głównym szpitalu miejskim.



Serbia również potwierdziła pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem. Zakażonym jest 43-letni mieszkaniec położonego na północy Serbii miasta Subotica. Mężczyzna podróżował ostatnio do Budapesztu. Wszyscy, którzy mieli z nim kontakt mają przejść testy na obecność koronawirusa.



W Belgii potwierdzono 59 nowych przypadków koronawirusa, co oznacza, że podwoiła się liczba zarażonych. W sumie w tym kraju jest 109 infekcji.



W Niemczech do godz. 7 rano wykryto 534 przypadki zakażenia koronawirusem. W porównaniu z czwartkiem oznacza to wzrost liczby zarażonych o 134.



W ciągu niespełna kilku godzin godzin liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w Hiszpanii w piątek o 70 osób. Łącznie zainfekowanych Covid-19 jest już ponad 350 osób; pięciu pacjentów zmarło - poinformował szef rządowego Centrum Koordynacji Ostrzegania i Nagłych Przypadków (CCAES) Fernando Simon.



Jak powiedział podczas konferencji prasowej Simon, od rana do popołudnia w piątek liczba zainfekowanych koronawirusem zwiększyła się o co najmniej 70 osób.



W Szwecji potwierdzono 101 przypadków koronawirusa. Najwięcej infekcji odnotowano w obejmującym stolicę Regionie Sztokholm, gdzie odizolowano w sumie 59 osób.



Jak poinformował GIS od 31 grudnia 2019 r. do 5 marca 2020 r. na całym świecie odnotowano ponad 93 tys. potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym ponad 3 tys. zgonów.