Długi weekend na drogach. Policja ostrzega kierowców

Ponad 160 wypadków drogowych i 11 ofiar – policja podsumowała pierwsze trzy dni długiego weekendu na polskich drogach. Podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji mówi, że w całym kraju do późnego wieczora spotkamy większą niż zwykle liczbę funkcjonariuszy.

Od piątku do niedzieli na polskich drogach doszło do 165 wypadków drogowych, w których życie straciło 11 osób. Policjanci zatrzymali też 403 nietrzeźwych kierujących.



W poniedziałek rozpoczęły się powroty ze świąt oraz długiego weekendu. – Dzisiaj powroty, ostateczny bilans długiego weekendu zależy tylko od kierujących i od tego, na ile poważnie podejdą do bezpieczeństwa – powiedział podkomisarz Antoni Rzeczkowski.



Policja przypomina o zasadzie „zero tolerancji” dla piratów drogowych i nietrzeźwych kierowców. Za przekroczenie prędkości o 50 km/godz. oraz za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu funkcjonariusze odbierają prawo jazdy.

źródło: IAR

Patrole policji wyposażone są również w specjalne testy, dzięki którym sprawdzą, czy kierujący nie jest pod wpływem narkotyków.