TVP liderem oglądalności programów informacyjnych. „Fakty” TVN tracą

W grudniu ubiegłego roku liderem oglądalności wśród programów informacyjnych był „Teleexpress”. Na drugim miejscu znalazły się „Wiadomości”. Oba programy pokazywane w TVP1 i TVP Info zdecydowanie wyprzedziły „Fakty”, pokazywane w TVN.

O nowych danych informuje portal wirtualnemedia.pl. Z raportu – na podstawie danych Nielsena – wynika, że „Teleexpress” na antenie TVP1 i TVP Info w grudniu 2019 r. oglądało średnio 3,07 mln widzów. Dało to stacjom ponad 27 proc. udziału w rynku telewizyjnym. Dziennik awansował z miejsca drugiego.



Z danych Nielsena wynika też, że z trzeciego miejsca na drugie wśród programów informacyjnych awansowały „Wiadomości” TVP, wyprzedzając „Fakty” TVN. Portal podaje, że widzów „Wiadomości” przybyło o 6,34 proc. Jest to ok. 179 tys. osób. Łącznie średnio w grudniu ten serwis oglądało 3 mln osób.



Udział „Wiadomości” w rynku wzrósł z 19,17 proc. do 20,75 proc.



Na trzecie miejsce – z pozycji lidera – spadł główny program informacyjny TVN – „Fakty”. Ich oglądalność w TVN i TVN24 BiS w ciągu roku spadła o 4,32 proc. (najbardziej w zestawieniu), czyli o 134 tys. widzów. Z raportu wynika, że w grudniu 2019 roku wyniosła 2,97 mln osób, zaś udział serwisu uplasował się na poziomie 21,30 proc.

