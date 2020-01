Pociąg wjechał w osobówkę. Kobieta wysiadła i uciekła

Na niestrzeżonym przejeździe w Sulęcinku w Wielkopolsce pociąg uderzył w samochód. Kierująca autem zdołała wysiąść i uciec z miejsca zdarzenia. Okazało się, że była pijana.

Dyżurny straży pożarnej w Środzie Wielkopolskiej poinformował, że do zderzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 9.15. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sulęcinku pociąg relacji Szczecin – Przemyśl uderzył w tył fiata punto.



– Nikomu nic się nie stało. Pociąg zatrzymał się na kolejnej stacji w miejscowości Solec. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Uderzenie było na tyle lekkie, że pasażerowie nawet do końca nie zdawali sobie sprawy, że coś takiego się stało – powiedział dyżurny.



Oficer prasowy policji w Środzie Wlkp. asp. Edyta Kwietniewska przekazała, że kierująca fiatem po zderzeniu zbiegła z miejsca wypadku. – Była, nietrzeźwa, miała 0,62 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 59-latka porzuciła samochód, oddaliła się, ale policjanci znaleźli ją w jej miejscu zamieszkania – poinformowała policjantka.



Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że na trasie kolejowej Poznań – Kluczbork pomiędzy miejscowościami Chocicza i Sulęcinek w związku ze zderzeniem wprowadzono komunikację zastępczą. – Mamy tam dwutorową linię, ale samochód znajdował się w skrajni toru. Ok. godz. 10.20 udało się go przesunąć na tyle, że pociągi mogą przejeżdżać przez to miejsce z prędkością 20 km/godz. – powiedział. Oficer prasowy policji w Środzie Wlkp. przekazała, że ok. godz. 11.15 udało się udrożnić drugi tor na trasie kolejowej.

#wieszwiecej Polub nas