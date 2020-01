Papież: Gdy człowiek nie adoruje Boga, ma skłonność do adoracji własnego ego

Papież powiedział, że należy czcić Boga, a nie bożka pieniędzy, sukcesu i naszego ego. Franciszek w Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwanego również Świętem Trzech Króli, odprawił mszę w bazylice watykańskiej.

Papież w homilii nawiązał do Trzech Mędrców, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać cześć Jezusowi. Powiedział, że jeśli człowiek nie adoruje Boga, ma skłonność do adoracji własnego ego. Zaznaczył, że często ludzie posługują się Bogiem, ale Mu nie służą.



– Ile razy pokrywaliśmy religijnością to, co zapewniało nam wygodę, ile razy myliliśmy władzę według Boga, która oznacza służenie innym, z władzą, która jest służeniem sobie samym – mówił papież.



Franciszek powiedział, że sensem życia chrześcijańskiego jest pielgrzymowanie ku Bogu, a nie ku sobie. Zaznaczył, że wiara nie sprowadza się do pięknych doktryn, lecz jest relacją z żywą Osobą Boga, którą się kocha.



Papież pokreślił, że wspaniałość życia nie polega na posiadaniu, ale na miłowaniu i zbliżeniu się do innych.

#wieszwiecej Polub nas