Najstarsza polska „foczka” skończyła 93 lata. Morsuje, chociaż przeszła dwa zawały

Ma 93 lata i jest najstarszym morsem, a raczej foczką w Polsce. Krystyna Galara z Kędzierzyna-Koźla wskakuje w strój kąpielowy, a następnie do wody. Kondycji i wigoru może jej pozazdrościć niejeden nastolatek. Podkreśla, że przez pięć lat żyła na Syberii, gdzie zesłano ją razem z rodziną.

Kilka dni temu Krystyna Galara świętowała 93. urodziny, a w niedzielę towarzyszyła w akwenie Dębowa (woj. opolskie) miłośnikom zimowych kąpieli. – Jak weszłam do wody, to już mnie trudno wyciągnąć – mówiła obecnemu na miejscu reporterowi TVP3 Opole.



Niskie temperatury jej niestraszne. Przez pięć lat pani Krystyna żyła na Syberii, gdzie zesłano ją razem z rodziną. – Tam mrozy były przecież nie takie jak tu, dlatego tutaj dla mnie to wcale nie jest coś nowego – powiedziała.

źródło: TVP3 Katowice

To synowa zachęciła panią Krystynę do morsowania. Początkowo miała obawy, czy taka forma rekreacji nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia seniorki, bo 93-latka przeszła wcześniej dwa zawały. Okazało się jednak, że zimne kąpiele służą pani Krystynie – dodają wigoru, odmładzają ciało i ducha.– Pani Krysia ma dużo więcej energii i dużo więcej pozytywnej aury w sobie – zapewnił Janusz Tyka, prezes klubu „Morsy Dębowa”.