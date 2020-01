„Większość z was spędziła w szkole mniej czasu niż Greta Thunberg”

– Jeśli wygracie, nie marnujcie czasu na przemowy polityczne. Nie jesteście kompetentni, by zabierać publicznie głos na jakikolwiek temat – taką radę usłyszeli celebryci podczas rozdania Złotych Globów. Prowadzący galę Ricky Gervais nie przebierał w słowach.

Film Quentina Tarantino triumfatorem Złotych Globów W Los Angeles zakończyła się w niedzielę w nocy ceremonia przyznania „Złotych Globów” wybitnym twórcom filmowym i telewizyjnym. Najwięcej statuetek... zobacz więcej

58-letni komik Ricky Gervais gospodarzem gali rozdania Złotych Globów był już po raz piąty. Za każdym razem błyszczał ciętym dowcipem i złośliwymi żartami. Tak było również w niedzielę.



Na początek założył, że publiczność i tak będzie zadowolona, bo rozdanie tych nagród prowadzi po raz ostatni. – Jest mi już wszystko jedno – uprzedził zgromadzonych. Zaczął od żartów na temat rozwoju serwisów streamingowych, podziałów w Hollywood i skandali seksualnych w środowisku twórców.



Gdy w pewnym momencie zaczął kwestionować wiedzę o świecie uczestników imprezy, niezręcznie mogli poczuć się prawie wszyscy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: buzzfeed.com

– Jeśli wygracie, nie marnujcie czasu na przemowy polityczne. Nie jesteście kompetentni, by zabierać publicznie głos na jakikolwiek temat. Nie wiecie nic o prawdziwym świecie. Większość z was spędziła mniej czasu w szkole niż Greta Thunberg. Zatem jeśli wygracie, podziękujcie swojemu agentowi, swojemu bogowi i wypierd***ć – powiedział, wywołując konsternację na sali. Zwłaszcza mina Toma Hanksa mówiła wszystkoCeremonia wręczenia Złotych Globów, statuetek przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży filmowej. W tym roku wśród nagrodzonych znaleźli się Quentin Tarantino, Brat Pitt czy Renée Zellweger. Tom Hanks otrzymał nagrodę im. reżysera Cecila B. DeMille’a za wybitny wkład w rozwój kultury i rozrywki.Rywalizacja o Złote Globy nie bez racji uznawana jest za preludium Oscarów. Jak bowiem pokazało doświadczenie minionych lat, laureaci tych nagród mają największe szanse na wygraną w oscarowym wyścigu. Pierwsza gala wręczenia Złotych Globów odbyła się w styczniu 1944 roku w Los Angeles, zaś od 1961 roku miejscem ceremonii jest The Beverly Hilton w Beverly Hills. Tam też odbyła się tegoroczna, 77. już edycja wydarzenia. Nagrody przyznane zostały 5 stycznia.Ricky Gervais jest znany z ciętego języka, a swoimi żartami wielokrotnie już dał się we znaki kolegom po fachu.