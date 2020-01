Hołownia coraz bliżej Kidawy-Błońskiej. Najwięcej w sondażu traci lider PSL

Prezydent Andrzej Duda utrzymuje wciąż wysokie prowadzenie w sondażu prezydenckim – wynika z badania pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Na drugim miejscu jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej, do której zbliża się były prezenter TVN.

Z badania wynika, że największym poparciem cieszy się obecny prezydent Andrzej Duda, na którego chce głosować 43 proc. ankietowanych. To wynik dokładnie taki sam co w badaniu sprzed tygodnia.



Na drugim miejscu znalazła się kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska z poparciem 26 proc. Oznacza to wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim sondażem.



Na trzecim miejscu jest były prezenter TVN Szymon Hołownia, na którego chce zagłosować 16 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 3 punkty.



Największy spadek zanotował z kolei lider PSL. Na Władysława Kosiniaka-Kamysza zamierza głosować 6 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 3 pkt proc.



W badaniu uwzględniono też Adriana Zandberga – lecz to Robert Biedroń będzie prawdopodobnie kandydatem Lewicy. Na lidera Razem głosować chce 5 proc. badanych, o 2 punkty mniej niż tydzień temu.

źródło: wPolityce.pl

Poparcie dla prowadzącego w prawyborach zorganizowanych przez Konfederację Krzysztofa Bosaka wynosi 4 proc., bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem.Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 27 do 31 grudnia 2019 roku, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1042 osób.